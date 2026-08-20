Adıyaman Belediyesi'nde silahlı saldırı: Yaralılar var - Son Dakika
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Adıyaman Belediyesi'nde silahlı saldırı: Yaralılar var

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Adıyaman Belediyesi ek hizmet binasının bahçesinde iddiaya göre belediye çalışanları arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Kavgada 3 kişi kimliği belirsiz şahıs yada şahısların silahlı saldırısı sonucu vurularak yaralandı.

Adıyaman Belediyesi Ek Hizmet Binası bahçesinde yaşanılan silahlı saldırıda 3 kişi yaralandı.

3 KİŞİ VURULDU

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Merkez Petrol Caddesi Adıyaman Belediyesi Ek Hizmet Binası bahçesinde henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı 3 kişi kimliği belirsiz şahıs yada şahısların silahlı saldırısı sonucu vurularak yaralandı. 

Adıyaman Belediyesi'nde silahlı saldırı: Yaralılar var

SALDIRGAN OLAY YERİNDEN KAÇTI

Olay yerine çok sayıda polis ekibi ile sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan 3 yaralı, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. 

Olayı gerçekleştiren ve daha sonra olay yerinden kaçan şahıs ya da şahısların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Adıyaman Belediyesi'nde silahlı saldırı: Yaralılar var
Adıyaman Belediyesi'nde silahlı saldırı: Yaralılar var
Adıyaman Belediyesi'nde silahlı saldırı: Yaralılar var
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Adıyaman Belediyesi'nde silahlı saldırı: Yaralılar var - Son Dakika

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