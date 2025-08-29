Sokakta yürürken uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti

Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Gazi Mahallesi'nde sokakta yürüyen Kamil Numan (23) isimli yabancı uyruklu genç, henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı bir grup şahsın bıçaklı saldırısına uğradı.

SALDIRGANLAR KAÇTI

Kamil Numan bıçakla yaralanırken, saldırganlar olay yerinden hızla kaçtı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Kamil Numan, Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede tedavi altına alınan Kamil Numan yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Meydana gelen olay sonrasında hastane ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

EKİPLER YAKALAMA ÇALIŞMASI BAŞLATTI

Polis ekipleri kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.