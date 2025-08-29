Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Gazi Mahallesi'nde sokakta yürüyen Kamil Numan (23) isimli yabancı uyruklu genç, henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı bir grup şahsın bıçaklı saldırısına uğradı.
Kamil Numan bıçakla yaralanırken, saldırganlar olay yerinden hızla kaçtı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Kamil Numan, Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan Kamil Numan yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Meydana gelen olay sonrasında hastane ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.
Polis ekipleri kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Sokakta yürürken uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?