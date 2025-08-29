Sokakta yürürken uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Sokakta yürürken uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti

Haberin Videosunu İzleyin
Sokakta yürürken uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti
29.08.2025 01:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Sokakta yürürken uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti
Haber Videosu

Adıyaman'da sokakta yürüyen 23 yaşındaki yabancı uyruklu genç, bir grup şahsın bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken bıçaklanan genç hayatını kaybetti.

Adıyaman'ın Kahta ilçesine bağlı Gazi Mahallesi'nde sokakta yürüyen Kamil Numan (23) isimli yabancı uyruklu genç, henüz belirlenemeyen nedenlerden dolayı bir grup şahsın bıçaklı saldırısına uğradı.

SALDIRGANLAR KAÇTI

Kamil Numan bıçakla yaralanırken, saldırganlar olay yerinden hızla kaçtı. İhbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Kamil Numan, Kahta Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sokakta yürürken uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti

GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Hastanede tedavi altına alınan Kamil Numan yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Meydana gelen olay sonrasında hastane ve çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

EKİPLER YAKALAMA ÇALIŞMASI BAŞLATTI

Polis ekipleri kaçan şahısların yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Hastane, Şiddet, Polis, Kahta, Kaza, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sokakta yürürken uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Mourinho’nun Ali Koç’un elini sıkmadığı anlar Mourinho'nun Ali Koç'un elini sıkmadığı anlar
Tünel kazan teröristler şimdi yandı Türkiye’den Suriye hükümetine “Desteğe hazırız“ mesajı Tünel kazan teröristler şimdi yandı! Türkiye'den Suriye hükümetine "Desteğe hazırız" mesajı
Maçtan çok konuşuldu İşte Mourinho’nun kazağının fiyatı Maçtan çok konuşuldu! İşte Mourinho'nun kazağının fiyatı
Dekar başına 1,5 ton verim bekleniyor Kilosu 150 lira Dekar başına 1,5 ton verim bekleniyor! Kilosu 150 lira
Trabzon uçağında iki erkeğin öpüştüğü iddiası ortalığı karıştırdı, bir yolcu inmek istedi Trabzon uçağında iki erkeğin öpüştüğü iddiası ortalığı karıştırdı, bir yolcu inmek istedi
Sakarya’da kırmızı bayraklar asıldı, denize girişler yasaklandı Sakarya'da kırmızı bayraklar asıldı, denize girişler yasaklandı
Baba ve 11 yaşındaki oğluna kurşun yağdıran caniden ilk ifade Karakolda döküldü Baba ve 11 yaşındaki oğluna kurşun yağdıran caniden ilk ifade! Karakolda döküldü
Eda Erol bu akşam evleniyor Damat gelin evinden davul zurnayla aldı Eda Erol bu akşam evleniyor! Damat gelin evinden davul zurnayla aldı
Ülkeyi felakete sürükleyen salgın Ölü sayısı 75’e ulaştı Ülkeyi felakete sürükleyen salgın! Ölü sayısı 75'e ulaştı

08:51
Resmi açıklamanın eli kulağında Beşiktaş’ta ikinci Sergen Yalçın dönemi
Resmi açıklamanın eli kulağında! Beşiktaş'ta ikinci Sergen Yalçın dönemi
08:50
Altın güne rekorla başladı
Altın güne rekorla başladı
08:13
Kulüp başkanını kafede yemek yerken öldüren şüpheli Edirne’de yakalandı
Kulüp başkanını kafede yemek yerken öldüren şüpheli Edirne'de yakalandı
08:01
Survivor Murat Ceylan trafik kazası geçirdi Arabasını kamyonetin altından çıkardılar
Survivor Murat Ceylan trafik kazası geçirdi! Arabasını kamyonetin altından çıkardılar
07:52
Genç kızı muayene etmeyen doktor, Mavi Marmara’da yaralanan İsrail askerlerini tedavi etmiş
Genç kızı muayene etmeyen doktor, Mavi Marmara'da yaralanan İsrail askerlerini tedavi etmiş
05:30
Maduro’dan Trump’a tarihi rest: Venezuela’ya girmelerinin hiçbir yolu yok
Maduro'dan Trump'a tarihi rest: Venezuela'ya girmelerinin hiçbir yolu yok
03:51
Alkollü yakalandı, ehliyetine el konulunca inanılmaz sözler sarf etti
Alkollü yakalandı, ehliyetine el konulunca inanılmaz sözler sarf etti
00:19
Kızıyla boşanmak üzere olan damadını 9 el ateş ederek öldürdü
Kızıyla boşanmak üzere olan damadını 9 el ateş ederek öldürdü
23:33
Beşiktaş Kulübü, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayırdı
Beşiktaş Kulübü, Teknik Direktör Ole Gunnar Solskjaer ile yollarını ayırdı
22:14
Bakan Fidan: Bize düşmanlık yapılırsa geri adım atmayız
Bakan Fidan: Bize düşmanlık yapılırsa geri adım atmayız
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.08.2025 09:26:27. #7.13#
SON DAKİKA: Sokakta yürürken uğradığı bıçaklı saldırıda hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.