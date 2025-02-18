Mahalleliyi çıldırtan olay! Polis ellerinden zor aldı - Son Dakika
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Mahalleliyi çıldırtan olay! Polis ellerinden zor aldı

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Adıyaman'da genç bir kıza sokak ortasında cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen şahıs, vatandaşlar tarafından tekme tokat dövülerek linç edilmek istendi.

18.02.2025 12:55  Güncelleme: 13:29
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Merkez Ulucami Mahallesi Adıyaman Kalesi yakınlarında 18 yaşındaki bir genç kıza cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen G.M.A.A.Z. isimli şahsı fark eden vatandaşlar ve esnaflar şahsı yakalamak istedi.

DAKİKALARCA KOVALADILAR

Vatandaşlar ile şahıs arasında kent merkezinde kovalamaca yaşandı. Ulucami yakınlarında yakalanan şahıs burada vatandaşlar tarafından tekme tokat dövüldü. Şahıs darp neticesi yaralanırken olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

LİNÇ GİRİŞİMİNE POLİS GÜÇLÜKLE ENGEL OLABİLDİ

Olay yerine gelen polis ekipleri şahsı araca bindirdiği esnada vatandaşlar bir kez daha şahsa saldırdı. Şahsı polis aracından indirmeye çalışan vatandaşlar aynı zamanda şahsı polis aracı içerisinde yumruklayarak vurdu. Polis ekiplerinin müdahaleleri sonucunda çevredeki kalabalık uzaklaştırıldı. Cinsel tacize uğradığı iddia edilen 18 yaşındaki genç kız koruma altına alınarak polis merkezine götürüldü.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

Mahalleliyi çıldırtan olay! Polis ellerinden zor aldı
Kaynak: İHA

Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Hukuk, Olay, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Mahalleliyi çıldırtan olay! Polis ellerinden zor aldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Murat Dadalı:
    Allah ülkeyi bu duruma getirenin belasını versin inşallah 92 60 Yanıtla
  • BÜLENT ÖZGÜR ÇETİN:
    Suriyeli kardeşimiz niye kızıyorlar Din kardeşim dediğiniz adama vurulur mu? Yazık günah-((( 35 79 Yanıtla
  • Can dostum:
    Allah Islah Etsin 28 1 Yanıtla
  • Güven Yaşar:
    o nasıl isim 17 0 Yanıtla
  • hüseyin güner:
    Bizim din kardeşi oy kardeşi akp nin 10 2 Yanıtla
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