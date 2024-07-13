Adıyaman'da düğün müzisyeni kaldığı konteynerde ölü bulundu - Son Dakika
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Adıyaman'da düğün müzisyeni kaldığı konteynerde ölü bulundu

Adıyaman merkezinde yaşayan düğün müzisyeni Hasan Yaşar, kaldığı konteynerde ölü bulundu. Yakınları tarafından haber alınamayan Yaşar'ın cenazesi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Ölüm nedeni otopsi sonucunda belirlenecek.

13.07.2024 16:09
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Adıyaman'da, düğünlerde müzisyenlik yapan kişi kaldığı konteynerde ölü bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman merkez Yeni Mahallesi'nde K-12 Konteyner Kentte yalnız yaşayan Hasan Yaşar'dan (35), haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri ile polis ekipleri konteynerin kapısını açtı. Hasan Yaşar, ekipler tarafından konteyner içerisinde ölü bulundu. Polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemelerin ardından Hasan Yaşar'ın cenazesi Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morguna kaldırıldı. Yaşar'ın kesin ölüm nedeni yapılacak olan otopsinin ardından belirleneceği öğrenildi. Öte yandan, Hasan Yaşar'ın düğün törenlerinde müzisyen olarak çalıştığı öğrenildi.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da düğün müzisyeni kaldığı konteynerde ölü bulundu - Son Dakika

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