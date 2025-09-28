Halı saha maçında kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

İstanbul'dan Adıyaman'da gelen ve burada yıllar sonra arkadaşlarıyla halı sahaya giden 44 yaşındaki Tekin Alp Tekin, maçın ortalarında aniden yere yığıldı. Durumu fark eden arkadaşları sağlık ekiplerine bilgi vererek Tekin Alp Tekin'e müdahale etmeye çalıştı.

KALP KRİZİNDEN HAYATINI KAYBETTİ

Olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Tekin Alp Tekin, Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan Tekin Alp Tekin yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tekin'in kalp krizinden vefat ettiği değerlendiriliyor.

AĞABEYİ DE AYNI NEDENDEN VEFAT ETMİŞ

Tekin Alp Tekin'in yakın bir zaman önce ağabeyinin de kalp krizinden hayatını kaybettiği öğrenildi. Konuyla ilgili polis ekiplerince soruşturma başlatıldı.