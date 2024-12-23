Adıyaman'da İntihar Olayı - Son Dakika
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Adıyaman'da İntihar Olayı

Adıyaman\'da İntihar Olayı

M.U. psikolojik sorunları olduğunu belirterek intihar etti, üç çocuk babasıydı.

23.12.2024 23:16
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Adıyaman'ın Kahta ilçesinde 48 yaşındaki M.U, "psikolojim bozuk" şeklinde not bıraktıktan sonra oturduğu binanın çatı katında intihar etti.

Edinilen bilgiye göre, Turgut Özal Mahallesi'nde sitelerde temizlik işi yapan M.U. (48), kaldığı bloğun çatı katında silahı kafasına dayayarak intihar etti. Çocuklarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, M.U'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Evin duvarına "Psikolojim bozuk kimse sorumlu değil" diye not bırakarak intihar eden M.U'nun evil ve 3 çocuk babası olduğu ayrıca 3 yıl önce de 15 yaşındaki oğlunun İstanbul'da intihar ettiği öğrenildi. Cenaze Kahta Devlet Hastanesine morguna kaldırıldı.

Olay ile ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

3-sayfa, Yaşam, Çocuk, Polis, Kahta, Son Dakika

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