Adıyaman\'da Kaza: Yayaya Otomobil Çarptı

Adıyaman'da, yolun karşısına geçmeye çalışan adam, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Meydana gelen kaza saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Gölbaşı istikametinden Adıyaman istikametine 63 FB 915 plakalı otomobiliyle gelen İmam Çiçek (36), Adıyaman- Gölbaşı Karayolu Şanlıurfa Yol Ayrımı Kavşağı yakınlarında aracını yol kenarına park ederek karşı tarafta bulunan akaryakıt istasyonuna yaya olarak geçmek istedi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Çiçek'e, Adıyaman istikametinden Gölbaşı istikametine gitmekte olan 02 AFR 386 plakalı otomobil çarptı. Meydana gelen kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza esnasında yoldan geçen diğer araçlar da hem kaza yapan araca hem de yerde yatan İmam Çiçek'e çarpmamak için güçlükle durabildi. Yaşanan kazada ağır yaralanan İmam Çiçek, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından kent merkezinde bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan İmam Çiçek, yapılan bütün müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Çiçek'in cenazesi daha sonra Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı. Öte yandan olay yerinde bulunan İmam Çiçek'in aracı ile kazaya karışan otomobil, jandarma ekiplerince yapılan incelemelerin ardından yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN