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Adıyaman'da park halindeki kamyonet alev alev yandı - Son Dakika
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Adıyaman'da park halindeki kamyonet alev alev yandı

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde park halindeki kamyonet motor kısmında meydana gelen elektrik arızası nedeniyle alev alev yandı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alınarak söndürüldü.

22.12.2023 - 14:54,
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Kamyonet alev alev yandı

ADIYAMAN - Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde park halindeki kamyonet motor kısmında meydana gelen elektrik arızası nedeniyle alev alev yandı.

Olay, Gölbaşı ilçesi Fatih Mahallesi'nde bulunan konteynerde kent içinde meydana geldi. Konteyner kent içerisinde park halinde bulunan kamyonet gece geç saatte motor kısmında meydana gelen elektrik arızası nedeniyle yanmaya başladı.

Yangını gören vatandaşların 112 acil çağrı merkezine ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Gölbaşı Belediyesi itfaiye ekipleri kısa sürede yangına müdahale etti. Bir süre sonra kontrol altına alınarak söndürülen yangında kamyonette büyük maddi hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Adıyaman\'da park halindeki kamyonet alev alev yandı
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Adıyaman'da park halindeki kamyonet alev alev yandı - Son Dakika


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