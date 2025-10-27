Adliye önünde kendi bacağına sıkan adam bakın kim çıktı

Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı önüne gelen bir kişi yanındaki silahı başına doğrulttu; ardından da havaya ateş açtı. Polis ekiplerinin ikna etmeye çalıştığı kişi bacağına ateş ederek kendisini yaraladı. Hastaneye kaldırılan yaralının Mehmet Emin G. (38) olduğu ve hakkında 4 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasının yanı sıra, poliste 5 suç kaydı da bulunduğu ortaya çıktı.

Olay, saat 10.10 sıralarında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde meydana geldi. Elinde silah bulunan kişi iddiaya göre, 'Bana 300 yıl ceza verdiniz' diyerek elindeki silahı önce başına doğrulttu. Durumu fark eden polis ekiplerinin ikna etmeye çalıştığı adam, havaya ateş açarak yanına yaklaşılmasını engelledi.

BİR ANDA BACAĞINA ATEŞ ETTİ

Polis, bölgede güvenlik önlemi alırken bir süre sonra bacağına ateş eden adam yaralanarak yere yığıldı. İlk müdahaleyi polis ekiplerinin yaptığı yaralı, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

4 YIL 3 AY KESİNLEŞMİŞ HAPİS CEZASI

Hayati tehlikesi olmadığı öğrenilen kişinin Mehmet Emin G. (38) olduğu ortaya çıktı. Mehmet Emin G. hakkında 4 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve poliste 'Nitelikli dolandırıcılık', ' 'Hırsızlık', 'Kasten yaralama', 'Yağma', 'Hırsızlık' suçlarından kaydı bulunduğu ortaya çıktı. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı