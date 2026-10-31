Afyonkarahisar\'da fırındaki fayans çatlakları nedeniyle 4 katlı bina boşaltıldı

Afyonkarahisar'da fırındaki fayans çatlakları nedeniyle 4 katlı bina boşaltıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Afyonkarahisar'ın Marulcu Mahallesi'nde 4 katlı binanın giriş katındaki ekmek fırınının duvarlarında fayans çatlakları oluşunca bina tedbir amacıyla boşaltıldı. AFAD ve belediye ekiplerinin incelemesi sürerken çevredeki cadde ve sokaklar ulaşıma kapatıldı.
Afyonkarahisar'da 4 katlı bir binanın giriş katında bulunan ekmek fırınının duvarlarındaki fayanslarda çatlaklar oluşması üzerine bina tedbir amacıyla tahliye edilirken, çevredeki cadde ve sokaklar da ulaşıma kapatıldı.
Edinilen bilgilere göre, Marulcu Mahallesi'nde 4 katlı binanın en alt katında faaliyet gösteren ekmek fırınının duvarlarındaki fayanslarda çatlaklar oluştu. İhbar üzerine adrese AFAD ve belediye ekipleri sevk edildi. Bina tedbir amacıyla boşaltıldı. Güvenlik önlemleri kapsamında binanın bulunduğu cadde ve sokaklar da araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Ekipler binada teknik inceleme başlatırken, yapının güvenli olup olmadığının belirlenmesi için incelemeler sürüyor.
Mahalle Muhtarı Nurettin Bakırtepe, olayın fırında fayansların düşmesi ile yaşandığını belirterek, bina sakinlerinin korku ve panikle binayı boşalttıklarını ifade etti.
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