Ağrı Dağı'nda Hayatını Kaybeden Dağcıların Cenazeleri İndirildi - Son Dakika
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Ağrı Dağı'nda Hayatını Kaybeden Dağcıların Cenazeleri İndirildi

Ağrı Dağı'nda tırmanış yaparken olumsuz hava şartları nedeniyle hayatını kaybeden Dilek Gökbulak ve Muhammed Halim Dalgın'ın cenazeleri, 5 gün süren yoğun çalışmaların ardından dağdan indirildi. Arama kurtarma çalışmalarına toplam 95 personel ve profesyonel dağcı personel, 2 yerel rehber ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı bir insansız hava aracı katıldı. Cenazeler, araçlarla Doğubayazıt'a gönderildi.

25.07.2024 21:05
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Ağrı Dağı'nda tırmanış yaparken olumsuz hava şartları nedeniyle hayatını kaybeden Dilek Gökbulak ve Muhammed Halim Dalgın'ın cenazeleri, 5 gün süren yoğun çalışmaların ardından dağdan indirildi.

20 Temmuz'da gerçekleşen olay sonrası başlatılan arama kurtarma çalışmaları neticesinde dağcı Dilek Gökbulak (45) ve Muhammed Halim Dalgın'ın (58) cansız bedenlerine 22 Temmuz'da ulaşılmıştı. Arama kurtarma çalışmalarına Ağrı, Adana, Bursa, Kahramanmaraş, Sakarya, İstanbul, Afyonkarahisar, İzmir, Ankara ve Rize illerinden gelen toplam 53 AFAD personeli, 12 jandarma görevlisi, 30 UMKE personeli, 2 yerel rehber ve Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı bir insansız hava aracı katıldı. Dağın 4.200 rakımlı kamp bölgesinde bulunan ekiplerden 23 kişi ve 2 yerel rehber, gece saatlerinde tırmanışa geçerek sabaha doğru 4.900 metre rakıma ulaştı. Ekipler, cenazeleri sedyeye alarak buzul alandan düzlük alana çıkardıktan sonra inişe geçti. 4.200 metre rakımdan bir at ile taşınan cenazeler, 3.200 metreye ulaştıktan sonra araçlarla Doğubayazıt'a gönderildi.

Ağrı Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Doğubayazıt ilçemizin Ağrı Dağı mevkiinde tırmanış yapan D.G. (45) ve M.H.D. (58) isimli iki vatandaşımızın 5.050 rakımda kafileden ayrıldıkları ve kendilerinden haber alınamadığı yönünde 20.07.2024 Cumartesi günü saat 11.40'da alınan ihbar üzerine Valiliğimiz ve Afet ve Acil Durum Başkanlığı koordinesinde arama kurtarma çalışmaları başlatılmış olup, 22.07.2024 Pazartesi günü saat 05.48'de iki vatandaşımızın cansız bedenine ulaşılmış ve Ağrı, Adana, Bursa, Kahramanmaraş, Sakarya, İstanbul, Afyonkarahisar, İzmir, Ankara ve Rize İl AFAD Müdürlüklerinden 53, jandarmadan 12, UMKE'den 30 olmak üzere toplam 95 personel ve profesyonel dağcı personel, 2 yerel rehber ve EGM'de görevli 1 İHA'nın katılımıyla yapılan özverili çalışmalar neticesinde iki vatandaşımızın cansız bedenleri 25.07.2024 Perşembe günü saat 19.30 itibariyle olay bölgesinden indirilmiştir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza tekrardan Allah'tan rahmet, kederli aileleri ve yakınlarına başsağlığı dileriz" ifadelerine yer verildi. - AĞRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ağrı Dağı'nda Hayatını Kaybeden Dağcıların Cenazeleri İndirildi - Son Dakika

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