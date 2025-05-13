Ahmet Minguzzi\'nin ailesini tehdit edenlere 7 yıl hapis istemi

Kadıköy'de kaykay malzemesi almak için gittiği bit pazarında bıçaklanarak öldürülen 15 yaşındaki Mattia Ahmet Minguzzi cinayetine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Minguzzi'nin ailesini tehdit eden 5 suça sürüklenen çocuk hakkında hazırlanan iddianame tamamlandı.

7 YILA KADAR HAPİS İSTEMİ

Hazırlanan iddianamede 5 suça sürüklenen çocuğun "Birden fazla kişi ile zincirleme şekilde birden fazla kişiyle birlikte silahla tehdit" ve "Suçu ve suçluyu övme" suçlarından 7 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılmaları istendi.