AK Parti Ardahan İl Başkanı'nın içinde bulunduğu araç domuz sürüsüne çarparak yol dışına çıktı. Kazada il başkanı Ersin Yılmaz ile sürücü Cavit Taşçı yara almadan kurtulurken araçta maddi hasar meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, Cavit Taşçı idaresindeki 75 AAG 442 plakalı araç, Ardahan- Kars kara yolunun Susuz ilçe girişinde aniden yola çıkan domuz sürüsüne çarptı. Kazada, il başkanı Yılmaz ve sürücü Taşçı yara almadan kurtulurken, araçta maddi hasar oluştu.
İl Başkanı Ersin Yılmaz'ın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki'yi karşılamak için Kars'a gittiklerini ifade etti. - ARDAHAN
Son Dakika › 3.Sayfa › AK Parti Ardahan İl Başkanı'nın aracı domuz sürüsüne çarptı - Son Dakika
Malatya'da meydana gelen kazada ciple çarpışan otomobil, savrularak kaldırımda yürüyen bir yayaya çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobil, yayayı istinat duvarı ile arasına sıkıştırdı ve şahsın bacağı koptu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.
Muğla'da gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 zanlı, cezaevine gönderildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, şüphelilerin ev ve iş yerlerinde uyuşturucu, ruhsatsız tabanca, fişek ve silah ele geçirildi. Tutuklanan zanlılarla birlikte 27 kişi hakkında da uyuşturucu kullanmak ve bulundurmak suçlarından adli işlem başlatıldı.
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Malatya'nın Battalgazi ilçesinde meydana gelen kaza sonucu, ciple çarpışan otomobil savrularak kaldırımda yürüyen bir yayaya çarptı. Yaya, istinat duvarı ile araç arasına sıkıştı ve bacağı koptu. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi ve yaralı şahıs hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme devam ediyor.
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