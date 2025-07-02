AK Parti İl Başkanı Aydemir, Ankara\'dan müjde verdi

Balıkesir, spor altyapısına güç katacak yeni bir yatırımla daha buluşuyor. AK Parti Balıkesir heyeti, Ankara'da gerçekleştirdiği temaslar kapsamında Bandırma'ya kazandırılacak bin 500 kişilik modern spor salonu projesinin protokolünü imzalayarak Balıkesir'e büyük bir müjdeyle döndü.

Protokol imza töreni; Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Ata Öztürk'ün makamında, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, Balıkesir Milletvekilleri İsmail Ok, Mustafa Canbey, Ali Taylan Öztaylan ve Balıkesir Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Özalp'in katılımıyla gerçekleşti.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Balıkesir Milletvekili Belgin Uygur, protokol sonrası yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Gençlerimizin enerjisine, sporcularımızın azmine yakışır bu yatırım; Bandırma'mızın sosyal ve sportif hayatına değer katacak, yarınlara umut olacak. Bu güzel eseri şehrimize kazandırmanın memnuniyetini yaşıyoruz. Bandırma'mıza hayırlı olsun."

"Gençlerimizin Enerjisine Enerji Katacak"

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir ise projeye ilişkin değerlendirmesinde şu ifadeleri kullandı: "Gençlerimizin enerjisine enerji katacak, Bandırma'nın spor altyapısını güçlendirecek bu güzel yatırımın hayırlı olmasını diliyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın gençliğe verdiği önemin bir tezahürü olan bu yatırımla şehrimiz daha da güçlenecek.

Emeği geçen herkese teşekkür ederiz."

Balıkesir AK Parti 3 kademe İl Başkanı Aydemir, Ankara Genel Merkezde Gerçekleştirilen Genişletilmiş İl Başkanları toplantısına katıldı

"Türkiye Yüzyılı Yolculuğunda Kararlılıkla İlerliyoruz"

Ankara temaslarının bir diğer önemli ayağı ise AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı oldu.

Toplantıya; AK Parti Balıkesir İl Başkanı Mehmet Aydemir, İl Kadın Kolları Başkanı Münevver Gözhan, İl Gençlik Kolları Başkanı Mustafa Bilal Dönmez katılım sağladı. - BALIKESİR