Bartın'da Tuna Mahallesi'nde geçtiğimiz akşam dehşet dolu dakikalar yaşandı. AK Parti Bartın Merkez İlçe Başkanı Muhammet Kızılayoğlu (40), evine gireceği esnada kendisini takip eden komşusu İsmail Ö. (35) tarafından beyzbol sopalı saldırıya uğradı. Beyzbol sopasıyla başından yaralanan Kızılayoğlu, aracındaki silahla komşusuna ateş ederek ağır yaraladı.
Olay sonrası sağlık müdahalesinin ardından gözaltına alınan Kızılayoğlu, ifade ve işlemlerinin ardından Bartın Adliyesine sevk edildi. Kızılayoğlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Bartın Devlet Hastanesi'nde tedavisi devam eden İsmail Ö.'nün durumunun kritik olduğu öğrenildi. İsmail Ö.'nün eşinden boşandığı, gerekçe olarak Muhammet Kızılayoğlu'nu gösterdiği, bu nedenle aralarında husumet bulunduğu iddia edildi.
Kaynak: İHA, DHA
Son Dakika › 3.Sayfa › Kendisine saldıran komşusunu ağır yaralayan AK Partili ilçe başkanı tutuklandı - Son Dakika
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