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Avrupa'dan Türkiye'ye sokulacaktı...Akrep logolu paketlerdeki 109 kilo uyuşturucu böyle ele geçirildi - Son Dakika
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Avrupa'dan Türkiye'ye sokulacaktı...Akrep logolu paketlerdeki 109 kilo uyuşturucu böyle ele geçirildi

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde gerçekleştirilen 'Narkogüç 45' operasyonu kapsamında, Avrupa'dan Türkiye'ye sokulmaya çalışılan 109 kilogram kokain, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi. Uyuşturucuların tırın özel hazırlanan bölmesinde bulunma anı polis kamerasına yansıdı. Bazı uyuşturucu paketlerinin üzerinde akrep logosu bulunduğu görüldü. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyona katılan ekipleri tebrik etti.

Avrupa\'dan Türkiye\'ye sokulacaktı...Akrep logolu paketlerdeki 109 kilo uyuşturucu böyle ele geçirildi
25.01.2024 - 17:06,
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Avrupa'dan Türkiye'ye sokulacaktı...Akrep logolu paketlerdeki 109 kilo uyuşturucu böyle ele geçirildi

Uyuşturucu paketleri emniyette sergilendi

KOCAELİ - Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapan organizasyonlara yönelik gerçekleştirilen "Narkogüç 45" operasyonu kapsamında ele geçirilen 109 kilogram kokain, Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'nde sergilendi. Uyuşturucuların, tırın özel hazırlanan bölmesinde bulunma anı ise saniye saniye polis kamerasına yansıdı. Bazı uyuşturucu paketlerinin üzerinde akrep logosu bulunduğu görüldü.

Edinilen bilgiye göre, Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uluslararası uyuşturucu madde ticareti yapan organizasyonlara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Aylardır süren teknik ve fiziki takibin ardından "Narkogüç-45" operasyonu başlatıldı. Avrupa'dan Türkiye'ye uyuşturucu madde sokmaya çalıştığı tespit edilen tır, Edirne Hamzabeyli Sınır Kapısında durduruldu. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ve gümrük muhafaza ekiplerince tırın dorse kısmında arama yapıldı. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü'nün emektarı ve hassas burunu Milov'un tepki verdiği kısımlara ekipler yoğunlaştı. Özel olarak hazırlanan bölmeler kesme taş, levye ve tornavidalarla açıldı. Bu çerçevede 67 paket halinde 109 kilogram kokain ele geçirildi.

Edirne'den Kocaeli'ye getirilen S.Ö. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza evine götürüldü.

Öte yandan, ele geçirilen 109 kilogram kokain, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğünde sergilendi. Kokain paketlerinin bazılarının üzerinde akrep figürü olduğu görüldü.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, operasyona katılan ekipleri tebrik etti.

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Avrupa'dan Türkiye'ye sokulacaktı...Akrep logolu paketlerdeki 109 kilo uyuşturucu böyle ele geçirildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Avrupa'dan Türkiye'ye sokulacaktı...Akrep logolu paketlerdeki 109 kilo uyuşturucu böyle ele geçirildi - Son Dakika
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