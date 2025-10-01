Aksaray\'da Çocuk Sürücü Kovalamacası

Aksaray'da patronunun aracıyla patronundan kaçan çocuk, kız arkadaşını alıp gezmeye çıktı. İhbar üzerine alarma geçen polis ekiplerinden de kaçan çocuk sürücü, kovalamaca sonucu yakalanırken kendisini görüntüleyen basın mensuplarını tehdit etti.

Aksaray Yeni Sanayi Sitesi'nde edinilen bilgiye göre, 14 yaşındaki İ.O. çalıştığı iş yerinde patronuna ait aracı alarak kaçtı. Ehliyeti olmamasına rağmen direksiyon başına geçen çocuk sürücü, kaçırdığı araçla kız arkadaşını alıp gezmeye çıktı.

ARACI KAÇIRIP KIZ ARKADAŞINI GEZMEYE ÇIKARDI

Patronunun ihbarı üzerine polis ekipleri alarma geçti. Çocuğun kaçtığı aracı E-90 kara yolunda gören ekipler çocuğa 'dur' ihtarında bulundu.

İhtara uymayan İ.O., polisten de kaçmaya başlarken çocuk ile polis arasında kovalamaca yaşandı. Yaklaşık yarım saat süren kovalamaca sonucu çocuk sürücü galericiler sitesinde polisin önünü kesmesiyle yakalandı.

GAZETECİLERİ TEHDİT ETTİ

Araçtan indirilen İ.O.'nın ehliyetinin olmadığı tespit edilirken, gazeteciler tarafından görüntülendiğini fark eden çocuk, "Ehliyetim yoktu, sanki kötü bir şey yaptık? Ehliyetim olsa zaten kaçmazdım, ama Aksaray küçük yer, polisin olmadığı yerde sizinle denk geliriz" diyerek gazetecileri tehdit etti.

Ehliyetsiz araç kullanmak ve polisin 'dur' ihtarına uymamaktan İ.O.'ya 15 bin 600 TL idari para cezası kesilirken, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Araç ise trafikten men edilerek otoparka çektirildi.