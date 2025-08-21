Aksaray'da Kaza: 7 Yaralı

Aksaray'ın Eskil ilçesi Böğet köyü kavşağında iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı. Kaza sonrası araçlar yol kenarındaki mısır tarlasına düştü.

Kaza, akşam saatlerinde Eşmekaya-Eskil karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ali D.'nin kullandığı 68 AEA 982 plakalı otomobil ile Fatih Ş.'nin kullandığı 06 AEC 75 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle her iki araç da yoldan çıkarak mısır tarlasına düştü. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 68 AEA 982 plakalı otomobilde bulunan sürücü ve eşi Elif D. ile diğer otomobilde bulunan sürücü ile Zeynep Ş., Serpil Ş., Ebubekir Ş. ve Ömer Ş. yaralandı. Olay yerinde sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - AKSARAY