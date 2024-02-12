Akşehir\'de uyuşturucu ve kaçak içki operasyonu: 1 kişi tutuklandı

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Konya'nın Akşehir ilçesinde polis tarafından yapılan düzenlenen uyuşturucu ve kaçak içki operasyonunda 1 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri M.A.S. isimli şahsın araç kiralayarak Antalya'dan Akşehir'e kaçak alkollü içki ile uyuşturucu madde getirdiği ihbarı üzerine çalışma başlattı. Narkotik ekibi yaptığı araştırmalarda M.A.S.'nin Antalya plakalı araç kiraladığını belirledi. M.A.S.'nin kiraladığı aracı takibe alan narkotik ekibi, aracın İstanbul plakalı bir araç ile birlikte hareket ettiğini, Antalya'dan Akşehir'e birlikte geldiğini, İstanbul plakalı aracın önden, M.A.S.'nin kullandığı aracın arkadan geldiğini tespit etti. Narkotik, Asayiş ve Trafik ekipleri birlikte hareket ederek iki aracı da Yeni Antalya yolu Engili yol kavşağında durdurdu. Araçlarda bulunan M.A.S. ile birlikte O.B., Ş.B. ve O.D. isimli dört şüpheliyi gözaltına alan ekipler şüphelilerle birlikte iki aracı detaylı arama yapmak için emniyet müdürlüğü bahçesine getirdi.

Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığından alınan arama kararı ile araçlarda ve şüphelilerin üzerinde arama yapan ekipler çeşitli markalarda kaçak 80 şişe alkollü içki, alkollü içki yapımında kullanılan malzeme, 56 adet uyuşturucu hap ele geçirdi. Ele geçirilen kaçak içkilerle uyuşturucu maddelere el koyan narkotik ekibi dört şüpheli hakkında "Uyuşturucu Madde Bulundurmak, Kullanmak, Kabul Etmek ve 5607 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçlarından işlem yaptı. Şüpheli M.A.S. hakkında ayrıca Uyuşturucu Madde Ticareti suçundan işlem yapan narkotik ekibi emniyetteki işlemleri tamamlanan dört şüpheliyi Akşehir Cumhuriyet Başsavcılığına sevk etti. Savcılık sorgusu tamamlanan şüphelilerden O.B., Ş.B. ve O.D. denetimli serbestlik tedbiri ile serbest kalırken, M.A.S. çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanarak Akşehir Cezaevine gönderildi. - KONYA