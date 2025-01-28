Alanya'da 12 Katlı İnşaatta Yangın: 1 İşçi Yoğun Bakımda - Son Dakika
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Alanya'da 12 Katlı İnşaatta Yangın: 1 İşçi Yoğun Bakımda

Alanya\'da 12 Katlı İnşaatta Yangın: 1 İşçi Yoğun Bakımda

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir inşaat halindeki 12 katlı bina yangında zarar gördü. Yangın, işçilerin kaynak makinesinden sıçrayan alevlerle başladı ve kısa sürede tüm binayı sardı. 13 işçiden 9'u kurtulurken, 4 işçi mahsur kaldı. Yangında bir işçi yoğun bakımda tedavi altında.

28.01.2025 13:33  Güncelleme: 13:38
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Antalya'nın Alanya ilçesinde dün akşam saatlerinde konut olarak yapımına başlanılan ancak daha sonra uluslararası bir zincirle anlaşılarak otele dönüştürme faaliyetlerinin yapıldığı belirtilen 12 katlı inşaattaki yangının boyutları bir gün sonrası ortaya çıktı. Bina'nın bir çok kısmı kullanılamaz hale geldiği görülürken, yangında kurtarılan kedi ise tedavisi yapılmak üzere Alanya Belediyesinin Veteriner hekimleri tedavi altına aldı.

Yangın, saat 17.00 sıralarında Alanya ilçesi Cikcilli Mahallesi Kerem Ertekin Caddesi'ndeki 12 katlı bir binada çıktı. İddiaya göre, inşaat halindeki binanın ilk katında çalışan işçilerin kaynak makinasından sıçrayan alevler, kullanılmayan boş yataklara sıçrayarak yangının başlamasına neden oldu. Alevler kısa sürede tüm binayı sardı. Olayı gören çevredekiler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi, Gazipaşa ve Manavgat Belediyelerine bağlı itfaiye araçları, ambulans, polis ve jandarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Ayrıca Manavgat ilçesinden TOMA'lar ile AFAD ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri de olay yerine gönderildi. Yangın sırasında inşaatta bulunan 13 kişiden 9'u dışarı çıkarak kurtulurken, üst katlarda mahsur kalan 4 işçi ise yoldan geçen eşya taşıma aracıyla ve itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle balkondan tahliye edildi. Dumandan etkilenen işçilerden 1'i ayakta tedavi edilirken, 3 işçi ve yangına müdahale sırasında yüksekten düşen 1 itfaiye eri hastaneye kaldırıldı.

Yangının boyutu sabah saatlerinde belli oldu

Dün akşam saatlerinde 12 katlı inşaatı devam eden inşaatta çıkan yangının boyutu sabah saatlerinde belli oldu. 1.katta çıkan yangın önce bulunduğu katı etkisi altına alırken, ardından 2. Kata ve zemin kata sıçramasından hızlı bir şekilde alevler bütün binayı sardı. 2.katta ofis olarak kullanılan odalar zarar görürken, otel malzemeleri de çıkan yangında hasar gördü.

250 personel yangında görev aldı

12 katlı binada çıkan yangına çevre ilkelerden takviye ekiplerinin sevk edilmesiyle birlikte yangın yaklaşık 3 saatte kontrol altına aldı. Yangına Emniyet ve ve Jandarma personeli 39 ekip ve 102 personel, 2 Jandarma TOMA, Büyükşehir Belediyesi 14 itfaiye aracı, 35 personel, Alanya Belediyesi 6 su tankeri 6 personel, Zabıta 13 ekip 50 personel, Orman İşletme müdürlüğü 4 müdahale aracı 12 personel, AFAT 2 ekip, 4 personel, UMKE 1 ekip, 2 personel, Kızılay 3 araç, Hastaneler 4 ambulans VE ASAT 1 su tankeri olarak çıkan yangında görev aldılar.

Yangında kurtarılan 3 işçiden 1'inin yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü öğrenilirken diğer iki işçiden 1'ininde gün içinde taburcu olacağı diğer işçinin ise tedavisinin bugünde süreceği öğrenildi. Öte yandan, itfaiye erinin de taburcu edildiği bilgisi alındı. Yangında 2.katta kurtarılmayı bekleyen kedi ise itfaiye ekiplerinin yoğun çabası ile birlikte bulunduğu yerden indirilerek Alanya Belediyesine bağlı Veteriner hekimleri tarafından tedavi altına alındı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Alanya'da 12 Katlı İnşaatta Yangın: 1 İşçi Yoğun Bakımda - Son Dakika

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