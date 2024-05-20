Alanya\'da bir kadın evinin bahçesinde ölü bulundu

3.Sayfa

Antalya'nın Alanya ilçesinde bir kadın evinin bahçesinde ölü halde bulundu.

Olay, Toslak Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Zeynep Peker isimli kadın dün öğle saatlerinde evinin bahçesinde komşuları tarafından hareketsiz halde bulundu. İhbar edilmesi üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı inceleme Zeynep Peker'in hayatını kaybettiği belirlendi. Peker'in cenazesi Antalya Adli Tıp Morguna kaldırılırken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. - ANTALYA