Alanya'da yapılan trafik uygulamasında 14 araç trafikten men edildi - Son Dakika
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Alanya'da yapılan trafik uygulamasında 14 araç trafikten men edildi

Alanya\'da yapılan trafik uygulamasında 14 araç trafikten men edildi

Antalya'nın Alanya ilçesinde Jandarma ekipleri tarafından yapılan genel trafik uygulamasında bin 81 araç kontrol edildi. Uygulama sonucunda 178 araç ve sürücüsüne 446 bin 746 TL cezai işlem uygulanırken, 14 araç trafikten men edildi.

13.02.2024 13:37
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Antalya'nın Alanya ilçesinde jandarma ekiplerinin genel trafik uygulaması sonucunda 14 araç trafikten men edildi.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından 11-12 Şubat tarihlerinde genel trafik uygulaması yapıldı. Yapılan uygulamalarda bin 81 araç kontrol edildi. 178 araç ve sürücüsüne 446 bin 746 TL cezai işlem uygulanırken, 14 araç trafikten men edildi. 1 araç ise yakalandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Alanya'da yapılan trafik uygulamasında 14 araç trafikten men edildi - Son Dakika
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