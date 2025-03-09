Alanya\'da Kaza: Ticari Araç Bahçeye Uçtu

Antalya'nın Alanya ilçesinde hafif ticari araç ile otomobilin karıştığı kazada ticari araç, yol kenarındaki evin bahçesine uçtu.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Alanya'nın Sugözü Mahallesi Telekom Kavşağı 1017. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ayşe G.'nin kullandığı 07 BEP 321 plakalı Fiat marka hafif ticari araç ile karşı istikametten gelen sürücüsü henüz öğrenilemeyen 07 HVY 83 plakalı Toyota marka otomobil kavşakta çarpıştı. Çarpışma sonrası Ayşe G.'nin kullandığı hafif ticari araç, yol kenarında bulunan evin bahçesine uçtu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Sürücü Ayşe G. ise otomobil ile bahçeye düştüğü yerden burnu kanamadan kurtarıldı. Olay yerine gelen vinç yardımı ile otomobil bahçeden kaldırıldı. - ANTALYA