Alanya'da Okul Çevrelerine ve Servis Araçlarına Denetim - Son Dakika
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Alanya'da Okul Çevrelerine ve Servis Araçlarına Denetim

Alanya\'da Okul Çevrelerine ve Servis Araçlarına Denetim

Antalya'nın Alanya ilçesinde polis ekipleri tarafından okul çevrelerine ve servis araçlarına yönelik uygulamalar yapıldı. Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde 2 internet kafe, 1 kafeterya, 2 kıraathane, 4 park ve bahçe, 1 ganyan bayi, 133 şahıs, 5 araç ve 15 okul servis aracı kontrol edildi. Kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı.

14.02.2024 12:20
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Antalya'nın Alanya ilçesinde polis ekipleri tarafından okul çevrelerine ve servis araçlarına yönelik uygulamalar yapıldı.

Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından 13 Şubat Salı günü öğrencilerin ulaşımını sağlayan okul servis araçları ve okul çevreleri üzerinde denetimler yapıldı. Yapılan denetimlerde 2 internet kafe, 1 kafeterya, 2 kıraathane, 4 park ve bahçe, 1 ganyan bayi, 133 şahıs, 5 araç ve 15 okul servis aracı kontrol edildi. Kontrollerde herhangi bir olumsuzluğa rastlanılmadı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

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