Alanya\'da polis ve zabıta ekipleri ortak denetim gerçekleştirdi

3.Sayfa

Antalya'nın Alanya ilçesinde polis ile zabıta ekipleri trafik ve esnafa yönelik ortak denetim gerçekleştirdi.

Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü bağlı ekipler, birlikte denetim yaptı. Denetimler, Oba Mahallesi Fatih Caddesi ve ara sokaklarda gerçekleştirildi. Polis ve zabıta ekipleri, 3 ayrı grup halinde Oba Göl mevkisinde toplam 135 iş yerini kontrol etti. Ayrıca, esnafa yönelik 330 Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusu yapıldı ve toplamda 30 tutanak tutulduğu bildirildi. Polis ve zabıta ekiplerinin Alanya genelinde ortak denetimlere devam edeceği ifade edildi. - ANTALYA