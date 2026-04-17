Alanya\'da sosyal medyadan cumhurbaşkanına hakaret eden şahıs tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde sosyal medya paylaşımlarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği belirlenen şahıs tutuklandı.

Alanya'da yaşayan C.K.'nin (47) sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarda Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik hakaret içerikli ifadeler kullandığı tespit edildi. Bunun üzerine harekete geçen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube ekipleri, şüpheliyi ikametinde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan C.K., sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi. Şahıs, çıkarıldığı Alanya Sulh Ceza Hakimliğince 'Cumhurbaşkanına hakaret' ve 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ANTALYA