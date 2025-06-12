Alanya'da Yangın: 622 Turist Tahliye Edildi, Otel Mühürlendi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Alanya'da Yangın: 622 Turist Tahliye Edildi, Otel Mühürlendi

Alanya\'da Yangın: 622 Turist Tahliye Edildi, Otel Mühürlendi
12.06.2025 16:49  Güncelleme: 16:58
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan yangın nedeniyle 622 turist güvenli bir şekilde tahliye edildi. Alanya Belediyesi, otelin ruhsat eksiklikleri nedeniyle oteli mühürledi. Yangın, otelin bodrum katında bulunan hamam kısmında meydana geldi ve itfaiye ekipleri yoğun duman altında mahsur kalan turistleri kurtardı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan yangın sebebiyle 622 turistin tahliye edildiği otel Alanya Belediyesi tarafından mühürlendi. Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, "Otelin tekrar faaliyete geçirilebilmesi için ruhsat gerekliliklerini yerine getirmesi gerekiyor" dedi.

Yangın, gece saatlerinde Alanya'nın Türkler Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan 5 yıldızlı bir otelin bodrum katında bulunan hamam bölümünde elektrik aksamının alev alması sonucu meydana geldi. Yangını fark eden otel çalışanlarının durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Alanya Birimi ile birlikte Payallar, İncekum, Manavgat ve Gazipaşa itfaiye istasyonlarından çok sayıda ekip sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan ekipler, yoğun duman nedeniyle üst katlarda mahsur kalan turistleri kurtarmak için seferber oldu. Yaklaşık 1 saat süren çalışmaların ardından içeride bulunan yaklaşık 600 turist güvenli bir şekilde tahliye edildi. Dumandan etkilenen bazı kişilere ise otel çevresinde konuşlandırılan ambulanslarda ilk müdahale yapıldı.

10 itfaiye aracı 40 personel

Yangının çıkmasının hemen ardından olay yerine intikal eden Antalya Büyükşehir Belediyesine bağlı Alanya İtfaiye ekipleri toplamda 10 itfaiye aracı, 40 personel ve Alanya Belediyesine bağlı sulama tankeri yangına müdahale etti.

Dumandan etkilenenlere ayran verildi

Yangının çıkmasının ardından otel personelleri turistlerin güvenli bir şekilde otelden ayrılmalarını sağlarken, bazı çalışan otel personelleri ise dumandan etkilenen turistlere ve görevli personellere ayran ikram etti.

Tahliyenin ardından itfaiye ekipleri 2 gruba ayrıldı. İlk ekip otelinin hamam bölgesinde çıkan yangına müdahale ederken, diğer grup ise otel odalarını tek tek kontrol ederek içeride mahsur kalan başka kişi olup olmadığını araştırdı. Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

Duman ve koku nedeniyle odalarına giremeyen turistlerin bir kısmı otelin havuz kenarındaki şezlonglara geçerek beklemeyi tercih etti. Otelden tahliye edilen turistlerin bir kısmı civarda bulunan otellere sevk edilirken, bir kısmı ise minibüs ve otobüsler ile farklı otellere götürüldü.

Başkan Özçelik: " Oteli daha önce mühürledik yürütmeyi durdurma kararı aldılar"

5 yıldızlı otelde meydana gelen yangın konusunda değerlendirmelerde bulunan ve otelin ruhsat eksiklikleri olduğunun altını çizen Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik " 22 Nisan'da Alanya Belediyesi bu otelin ruhsatsız faaliyet gösterdiğini tespit etti ve aynı gün biz bu oteli mühürledik. İşletme sahipleri 2 gün sonra 24 Nisan'da Antalya 5. İdari Mahkemesinden yürütmeyi durdurma kararı aldılar. 29 Nisan'da bu karar bize ulaştı. Biz Alanya Belediyesi olarak bu idari mahkemenin kararına itiraz ettik. ve bir ay sonra idari mahkeme yürütmeyi durdurma kararını kaldırdı. Bizim itirazımızı olumlu gördü. Geçtiğiniz Salı günü idari mahkemenin kararı Alanya Belediyesine tebliğ edildi. Ayın 11'inde yani dün biz otelin işletmecilerine bugün sabah otelin mühürleneceğini yazılı ve resmi olarak tebliğ ettik. Dün ve bugünün arasında 600'ün üzerinde müşterisi olduğu için kendilerine müşterilerini tahliye etmek üzere süre verdik. Ancak gece bu elim olay meydana geldi. Buna da artık şanssızlık diyebiliriz" dedi.

Özçelik'ten iftaiye personeline teşekkür

Gece saatlerinde meydana gelen otel yangınında gösterdikleri özverili çalışmadan dolayı itfaiye personeline ayrıca teşekkür eden Özçelik " Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya İtfaiye ekiplerine de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. 600 kişinin yoğun duman altında herhangi birisinin zehirlenmeden, vefat etmeden otelin boşaltılmasında gösterdikleri gayret ve başarı içinde tekrar teşekkür etmek isterim. Otelin dışından merdivenler sayesinde tahliyeler gerçekleşmişti. Kendilerine ayrıca teşekkür ediyorum. Dışarıdan görünmeyen fayda şu " Allah korusun Alanya'da veya Türkiye'nin herhangi bir yerinde otelde bir yangından dolayı eğer birisi vefat etmiş olsaydı bu daha da üzüntü veriyor olacaktı" şeklinde konuştu.

Otel sabah saatlerinde mühürlendi

Otelde çıkan yangından sonra ruhsat eksikliklerinden dolayı sabah saatlerinde otel ekipler tarafından mühürlendi. Ruhsat ve fiziki durumlarının karşılanmasından sonra değerlendirilip tekrardan açılabilmesi noktasında konuşan Özçelik " Otelin tekrar açılabilmesi için gerekli konulara değinen Özçelik "Otelin tekrar faaliyete geçirilebilmesi için ruhsat gerekliliklerini yerine getirmesi gerekiyor. Ruhsat gerekliliklerini yerine getirdiğinde yangın raporlarını aldığında eksiksiz halde bize müracaat tekrar değerlendirilip tekrar ruhsat verilebilir. Bunun için gereken tüm resmi evrak ve fiziki gereklilikleri yerine getirmesi şart" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Alanya Belediyesi, Yerel Haberler, Belediye, Olaylar, İtfaiye, antalya, 3-sayfa, turist, Alanya, Turizm, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Alanya'da Yangın: 622 Turist Tahliye Edildi, Otel Mühürlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Genç kızın zayıflamak uğruna içtiği bitki çayı, karaciğerini bitirdi Genç kızın zayıflamak uğruna içtiği bitki çayı, karaciğerini bitirdi
Danimarka parlamentosundan tarihi karar ABD, Grönland’da askeri üs kuracak Danimarka parlamentosundan tarihi karar! ABD, Grönland'da askeri üs kuracak
İsrail’in alıkoyduğu Madleen gemisindeki Türk aktivistin eşi Sümeyra Ordu: Saatlerce aç bırakmışlar İsrail'in alıkoyduğu Madleen gemisindeki Türk aktivistin eşi Sümeyra Ordu: Saatlerce aç bırakmışlar
Akrabalar arasında silahlı kavga: Baba öldü, oğlu yaralı Akrabalar arasında silahlı kavga: Baba öldü, oğlu yaralı
Daha yeni satın aldığı takım küme düştü Taraftarlar kulübü satmasını istiyor Daha yeni satın aldığı takım küme düştü! Taraftarlar kulübü satmasını istiyor
Bombalar arka arkaya Galatasaray, Chelsea’den kaleci alıyor Bombalar arka arkaya! Galatasaray, Chelsea'den kaleci alıyor
Ferdi Zeyrek soruşturmasında 2 şüpheli serbest Ferdi Zeyrek soruşturmasında 2 şüpheli serbest
Fenerbahçe’de gerilim arttı Mahmut Uslu Ali Koç’a ateş püskürdü Fenerbahçe'de gerilim arttı! Mahmut Uslu Ali Koç'a ateş püskürdü
Real Madrid’in Kulüpler Dünya Kupası kadro belli oldu Arda Güler detayı Real Madrid'in Kulüpler Dünya Kupası kadro belli oldu! Arda Güler detayı
Kendisini rahatsız eden erkeği ayaklarından vuran kadın, o anları sosyal medyadan paylaştı Kendisini rahatsız eden erkeği ayaklarından vuran kadın, o anları sosyal medyadan paylaştı
Dünyanın en iyi takımları belli oldu: Galatasaray ve Fenerbahçe arasında büyük çekişme Dünyanın en iyi takımları belli oldu: Galatasaray ve Fenerbahçe arasında büyük çekişme

16:04
Hindistan’da düşen uçağın enkazından ilk bilanço Her yerden cansız beden çıkıyor
Hindistan'da düşen uçağın enkazından ilk bilanço! Her yerden cansız beden çıkıyor
15:29
Yarın son gün Bankadaki bakiyeniz TMSF’ye devredilebilir
Yarın son gün! Bankadaki bakiyeniz TMSF'ye devredilebilir
15:00
Okulda silahlı saldırıya uğrayan öğretmen hayatını kaybetti
Okulda silahlı saldırıya uğrayan öğretmen hayatını kaybetti
23:21
Los Angeles FC’den Cengiz Ünder kararı Resmen bildirdiler
Los Angeles FC'den Cengiz Ünder kararı! Resmen bildirdiler
23:14
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Acun Ilıcalı’ya veda etti
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Acun Ilıcalı'ya veda etti
23:08
Ergin Ataman’dan Ali Koç’a tebrik: Galatasaray gibi geri adım atmadı
Ergin Ataman'dan Ali Koç'a tebrik: Galatasaray gibi geri adım atmadı
22:52
Aziz Yıldırım’dan sürpriz buluşma Kongre üyeleriyle toplantı yaptı
Aziz Yıldırım'dan sürpriz buluşma! Kongre üyeleriyle toplantı yaptı
22:48
Trump’ın tarifeleri işe yaradı, gümrük vergisi gelirleri rekor kırdı
Trump'ın tarifeleri işe yaradı, gümrük vergisi gelirleri rekor kırdı
22:36
Milan Skriniar, PSG’de kadro dışı
Milan Skriniar, PSG'de kadro dışı
22:24
İlk görüntü geldi Leroy Sane İstanbul’a geliyor
İlk görüntü geldi! Leroy Sane İstanbul'a geliyor
22:22
ABD, Bağdat Büyükelçiliğini tahliye etme kararı aldı
ABD, Bağdat Büyükelçiliğini tahliye etme kararı aldı
22:17
Markus Gisdol resmen Kayserispor’da
Markus Gisdol resmen Kayserispor'da
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.06.2025 17:34:49. #7.13#
SON DAKİKA: Alanya'da Yangın: 622 Turist Tahliye Edildi, Otel Mühürlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.