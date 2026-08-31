Alanya'da otel inşaatında düşen işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Alanya'da otel inşaatında düşen işçi hayatını kaybetti

Alanya\'da otel inşaatında düşen işçi hayatını kaybetti
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Antalya'nın Alanya ilçesinde bir otel inşaatının ikinci katında çalışan 45 yaşındaki işçi, kalıp malzemesi taşırken düşerek ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan işçi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Antalya'nın Alanya ilçesinde otel inşaatında çalıştığı sırada ikinci kattan düşen 45 yaşındaki işçi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, saat 10.00 sıralarında Konaklı Mahallesi'nde bulunan bir otel inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatın ikinci katında çalışan Yavuz Özbek (45), kalıp malzemelerini taşıdığı sırada dengesini kaybederek zemine düştü. 

OLAYLA İLGİLİ ADLİ TAHKİKAT BAŞLATILDI

Kazada ağır yaralanan Özbek, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan Özbek, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili adli tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

İş Kazası, 3. Sayfa, Antalya, Alanya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alanya'da otel inşaatında düşen işçi hayatını kaybetti - Son Dakika

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