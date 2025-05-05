Tartıştığı oğlunu kapısına gelen polise şikayet etmedi, 1 dakika sonra canından oldu - Son Dakika
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Tartıştığı oğlunu kapısına gelen polise şikayet etmedi, 1 dakika sonra canından oldu

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Amasya'nın Merzifon ilçesinde tartıştığı alkollü oğlu tarafından bıçaklanarak öldürülen annenin olaydan 1 dakika önce ihbar üzerine kapısına gelen polislere şikayetçi olmadığını söylediği ortaya çıktı.

05.05.2025 18:22
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Amasya'nın Merzifon ilçesine bağlı Sofular Mahallesi'nde yaşayan Saliha Karayaka'nın evinden önceki akşam gelen tartışma sesleri üzerine komşuları polise ihbarda bulundu.

Tartıştığı oğlunu kapısına gelen polise şikayet etmedi, 1 dakika sonra canından oldu

KAPISINA GELEN POLİSLERİ GERİ ÇEVİRDİ

Karayaka, ihbar üzerine eve gelen polise aile içi bir tartışma yaşandığını ve şikayetçi olmadığını söyledi. Polis, binadan ayrılmak üzereyken yeniden tartışma sesleri duyuldu. Bunun üzerine eve geri dönen polis, kapının açılmaması üzerine itfaiyeden yardım istedi. Eve giren ekipler, vücuduna bıçak darbeleri alan talihsiz kadını kanlar içinde buldu.

Tartıştığı oğlunu kapısına gelen polise şikayet etmedi, 1 dakika sonra canından oldu

27 SUÇ KAYDI OLAN OĞLU GÖZALTINA ALINDI

Ambulansla hastaneye kaldırılan 60 yaşındaki kadın kurtarılamazken, annesini katleden 28 yaşındaki oğlu M.K. gözaltına alındı. 1.40 promil alkollü olduğu tespit edilen M.K.'nın 7'si uyuşturucu olmak üzere 27 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Tartıştığı oğlunu kapısına gelen polise şikayet etmedi, 1 dakika sonra canından oldu

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Eşini daha önce kaybeden Saliha Karayaka dün toprağa verildi. Oğlu ise çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Tartıştığı oğlunu kapısına gelen polise şikayet etmedi, 1 dakika sonra canından oldu
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Tartıştığı oğlunu kapısına gelen polise şikayet etmedi, 1 dakika sonra canından oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Khamet:
    Böyle çanavar suçluları adalet cezalandırmıyor ceza evindeki hükümlüler işini bitirse bari başka ülkelerde bu tür suçluları bir kaç ay sonra ı kendi kendini intihar süsü verip işini bitiriyorlar 11 0 Yanıtla
  • yobaz deşen:
    içerdeki arkadaşlara selamlar işini halledin 11 0 Yanıtla
  • İlhan Alici:
    27 suç kaydı olan Bir pisliğin dışarda ne işi var hani adalet oldu mu şimdi 1 0 Yanıtla
  • Beşiktaş 1903:
    Rabbim kimseyi şaşırtmasın 0 0 Yanıtla
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