Alkollü Şahıs Annesini Tehdit Etti

SAMSUN - Samsun'da eve alkollü gelip annesini tehdit ettiği iddia edilen şahıs, polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Canik ilçesi Devgeriş Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eve alkollü gelip tartıştığı annesi F.Y.'yi ölümle tehdit ederek hakaret ettiği iddia edilen M.Y., şikayet üzerine polis tarafından gözaltına alındı. Canik İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alınan M.Y., hakkındaki suçlamaları kabul etmedi. Polisteki sorgusu tamamlanan M.Y. Samsun Adliyesi'ne sevk edildi.