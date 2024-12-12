Alkollü şahıs polislere tehditte bulundu - Son Dakika
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Alkollü şahıs polislere tehditte bulundu

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Bursa'da alkollü bir yolcu, polislere küfür ve tehditler savurarak mukavemet gösterdi.

12.12.2024 10:34
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"Haritadan yer beğenin" dedi, ekiplere böyle saldırdı

-Polisin alkollü şahısla sabır sınavı saniye saniye kamerada

-Polislere aslan gibi kükreyen alkollü şahıs, karakola kedi gibi girdi

Trafik polislerine mukavemet gösteren alkollü şahıs gözaltına alındı

BURSA - Bursa'da trafik polisleri bir kez daha sabır sınavından geçti. Ekiplerin şüphelenerek durdurduğu otomobilin sürücüsü alkollü çıktı. Yolcu konumunda bulunan alkollü şahıs, aracın bağlanacağını öğrenince çılgına döndü. Ekiplere küfür ve hakaret ettikten sonra mukavemet gösteren şahıs, "Savcı tanıdığım var", "Haritadan yer beğenin" gibi sözlerle ekipleri tehdit etti. Alkollü şahıs, ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü. Trafik polisleri ise şahıstan şikayetçi oldu.

Olay, saat 04.30 sıralarında merkez Osmangazi ilçesi Mudanya Bulvarı üzerinde meydana geldi. Seyir halinde olan trafik ekipleri, önünde seyreden 16 Y plakalı otomobilden şüphelenerek durdurdu. Alkolmetreyi üfleyen sürücü B.Ç., 0.69 promil alkollü çıktı. Araçta yolcu olarak bulunan alkollü Mustafa E., aracın bağlanmasına sinirlenerek polis ekiplerinin üstüne yürüdü.

"Haritadan yer beğenin"

Aracın bağlanmasına sinirlenen Mustafa E., bir anda ekiplerin üzerine yürüyerek küfürler savuşturdu. Trafik polisinin "Ağzına sahip çık" demesi üzerine alkollü Mustafa E., "Çıkmıyorum lan", "Haritadan yer beğenin", "Sizin gideceğiniz yer belli oldu", "Savcı tanıdığım var" diyerek polisleri tehdit etti. Gazetecinin "Kime küfür ediyorsun" sorusuna "Polis memuruna" diye cevap veren Mustafa E., ekiplerce etkisiz hale getirildi. Olay yerine gelen asayiş ekipleri, mukavemet gösteren Mustafa E.'yi gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Yaşanan olaydan sonra trafik polisleri Mustafa E.'den şikayetçi olurken, otomobil sürücüsü ve yolcuya çeşitli maddelerden toplamda 38 bin 931 lira para cezası kesildi. Ayrıca, Mustafa E.'nin yapılan üst aramasında bıçak ele geçirildi. Mustafa E.'nin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Alkollü şahıs polislere tehditte bulundu - Son Dakika

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