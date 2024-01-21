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Alkollü sürücü beton bariyere çarptı, araç 50 metre savruldu - Son Dakika
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Alkollü sürücü beton bariyere çarptı, araç 50 metre savruldu

Denizli'de alkollü sürücünün kullandığı otomobil üst geçitte beton bariyere çarparak yaklaşık 50 metre savruldu. Yan devrilen otomobilden kadın sürücüyü arkasındaki araçta bulunan eşi ve çevredeki vatandaşlar aracından çıkardı. Kaza sonucunda alkollü sürücünün 135 promil alkollü olduğu belirlendi.

21.01.2024 - 09:01,
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Denizli'de alkollü sürücünün kullandığı otomobil üst geçitte beton bariyere çarparak yaklaşık 50 metre savruldu. Yan devrilen otomobilden kadın sürücüyü arkasındaki araçta bulunan eşi ve çevredeki vatandaşlar aracından çıkardı.

Kaza, Pamukkale ilçesi İzmir Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Esra Çiftçi idaresindeki 20 D 4920 plakalı Volkswagen marjka otomobiliyle seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine üst geçitte bulunan beton bariyere çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil yaklaşık 50 metre savruldu. Savrulma sonucunda otomobil yan yattı. Çiftçi'nin ilk yardımına ise hemen arkasındaki otomobilde seyir eden eşi ve yoldan geçen diğer vatandaşlar koştu. Çiftçi'nin araçta sıkışması sebebiyle çıkmakta zorlandı. Çiftçi'yi eşi ve yoldan geçen bir başka sürücü bagaj camını kırarak otomobilden çıkardı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kaza anını polis ekiplerine anlatan ve sürücünün eşi olduğu öğrenilen şahıs, aracın önce bariyere çarptığı ve sonra sürüklendiğini söyledi. Eşinden ses aldığı anda şükrettiğini ifade eden şahıs, levye ile camı kırarak çıkarttığını belirtti. Tedaviyi kabul etmeyen sürücünün yapılan alkol kontrolünde ise 135 promil alkollü olduğu belirlendi. Kısa süreli trafiğe kapatılan yol, devrilen otomobilin kaldırılmasıyla normale döndürülürken, alkollü sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Alkollü sürücü beton bariyere çarptı, araç 50 metre savruldu
Kaynak: İHA
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