Alkollü Sürücü Merdivenli Sokakta Kaza Yaptı - Son Dakika
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Alkollü Sürücü Merdivenli Sokakta Kaza Yaptı

Alkollü Sürücü Merdivenli Sokakta Kaza Yaptı

İzmir'de alkollü sürücünün aracı merdivenli sokağa çarparak park halindeki araçları sürükledi.

15.10.2024 14:29
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İzmir'in Konak ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobilin rampa aşağı merdivenli bir sokağa hızla girmesi sonucu meydana gelen kazada park halindeki bir otomobil bile çevredeki binalar zarar gördü.

Olay bu sabah Piri Reis Mahallesi 249 Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ayberk T. isimli sürücünün kullandığı 35 UGD 96 plakalı Fiat Punto marka otomobil, bir bölümü merdivenli olan sokaktan rampa aşağı inerek park halindeki 34 KHJ 646 plakalı bir otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle sürüklenen araçlar merdivenli bölüme düştü. Kazada, merdiven tutamakları ve çevredeki bazı binaların duvarı hasar gördü.

Kaza anı çevredeki binaların güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi. Kazada yaralanan sürücü Ayberk T., Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedaviye alındı. Yaraların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Yapılan kontrolde sürücünün, 2.68 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücünün sözlü ifadesinde, bir motosikletlinin kendisine sağa çekmesini söyleyip agresif hareketler sergilemesi üzerine korkup kaçtığını, panikle kaçarken fark etmediği merdivenli bölüme düştüğünü söyledi.

Polisin kaza ile ilgili tahkikatı sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Alkollü Sürücü Merdivenli Sokakta Kaza Yaptı - Son Dakika

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