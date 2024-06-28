Alkollü sürücü trafik kazası yaptı

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Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde trafikten düşürülerek hurdaya çıkarılan motosikletle kaza yapan alkollü sürücü yaralandı.

Kaza, saat 01.20 sıralarında Gazi Mahallesi Ulusal Egemenlik Bulvarı D400 Karayolu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gazipaşa'dan Alanya yönüne seyir halinde olan Hakan Y. idaresindeki 07 NNL 17 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Motosikletten savrulan sürücü refüje düşerek yaralandı. Motosiklet ise yolun sağ şeridinde bulunan kaldırıma çarparak durdu. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Alınan ihbarın ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan sürücü, sağlık ekiplerince ambulansla Gazipaşa Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Plaka sistemde bulunamadı

Kazayla ilgili inceleme yapan polis ekipleri, motosikletin plaka sorgusunu yapınca plakanın sisteme kayıtlı olmadığını tespit etti. Motosikletin trafikten düşürülerek hurdaya çıkarıldığı ortaya çıktı. Kazanın ardından hastanede tedavi altına alınan motosiklet sürücüsüne yapılan alkol testinde Hakan Y.'nin alkollü olduğu belirlendi. Sürücüye 24 bin TL cezai işlem uygulandı. - ANTALYA