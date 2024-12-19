Alkollü sürücüden polislere tehdit - Son Dakika
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Alkollü sürücüden polislere tehdit

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Aksaray'da gece saatlerinde hareketli anlar yaşandı. Şüphe üzerine durdurulmak istenen ve sürücüsünün alkollü olduğu belirlenen araç, polisten kaçarken kaza yaptı. Polislere zorluk çıkaran alkollü sürücüye kelepçe takıldı. Pişkin hareketlerde bulunan alkollü sürücü, polisleri valiye şikayet etmekle tehdit etti.

19.12.2024 05:40  Güncelleme: 07:41
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Aksaray'da 2.20 promil alkolle direksiyon başına geçen ve polisten kaçarken kaza yapan sürücü polisleri uzun süre uğraştırdı. Alkollü sürücü, polis memurlarını valiye şikayet etmekle tehdit etti.

YAYA OLARAK DA KAÇMAYA ÇALIŞTI

Olay, Aksaray- Ankara kara yolu üzerinde bir akaryakıt istasyonunda yaşandı. Edinilen bilgiye göre, rutin devriye görevi ifa eden İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekibi şüphe üzerine otomobile "dur" ihtarında bulundu. Frene basıp durmak yerine gaza basıp kaçmayı tercih eden sürücü akaryakıt istasyonunda bir araca çarparak kaçarken polis ekipleri de peşine takıldı. Aksaray-Ankara kara yoluna çıkan alkollü sürücü çok gitmeden tali yola döndüğü esnada önce kaldırıma, sonra da trafik levhasına çarparak kaza yaptı. Bu kez de araçtan inip yaya olarak kaçmaya çalışan sürücüsü, polis ekiplerinin anında müdahalesiyle yakalandı. Yakalanmasına rağmen polis ekiplerine ısrarla sürücünün kendisi olmadığını söyleyen sürücü S.A. ile polis arasında tam bir imtihan başladı.

"ARABAYI KULLANMIYORDUM" DEDİ

Polise güçlük çıkaran alkollü sürücü, memurlara karşı da olmayacak sözler sarf etti. Polis ekiplerinin görevini yapmasına tepki gösteren alkollü sürücü S.A., "Ne yaptık abi? Özür dilerim, terörist yakalasan bu muameleyi yapmazsın komiserim özür dilerim. Ben sakinim, olabilir. Ben bir insana zarar vermedim, bir şey yapmadım" dedi. Ardından ısrarla arabayı kullanmadığını iddia eden alkollü sürücü, polis memurlarına şunları söyledi: "Ben arabayı kullanmıyorum. Kardeşim, arabayı ben kullanmıyorum. Ben gideceğim, beni durdurabileceğin bir kavram yok. Araç benim üzerime, adam alkollü kaçmış. Benim suç unsuru bir kavramım yok. Beni burada durduramazsın. Bu arkadaş arabayı vurdu, kaçtı gitti buradan. Ben burada kaldım. Ben bu arabayı kullanmıyordum. Birbirimizi yormayalım."

Alkollü sürücüden polislere tehdit

POLİS MEMURLARINA TEHDİT

Sürekli olarak aracı kullanmadığını belirterek olay yerinden ayrılmak isteyen sürücü, polis ekiplerinin sabırlı mücadelesiyle önlenirken, uzun uğraşlar veren polis memurları tatlı dille çözemeyince sürücünün koluna girerek polis otosu başına götürdü. Polis memurlarına talimatlar yağdıran alkollü sürücü, polis ekiplerine bağırmayı sürdürünce polis otosunun kaputuna yatırılarak ters kelepçe takıldı. Ardından kaputtan kaldırılan sürücü bu kez de polis memurlarına, "Yarın sayın valime gittiğim zaman 'Bu hareketlerde bulunduk' dersiniz, bu kelimeleri de söylersiniz" diye valiyle tehdit etti. Polisin hala tatlı dille sürücüyü araca bindirmeye çalışmasına rağmen kendinden istenen kimliğe, "Lan ne yapacaksın kimliğimi sen benim" diye bağırarak cevap veren sürücü, araca bindikten sonra da polis memurlarını azarlayarak, "Kapat lan, çok konuşma kapat" dedi.

Alkolmetreye üflemeyi reddeden sürücü, polis ekiplerince gözaltına alınarak Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne götürüldü. Burada muayeneden geçirilen sürücünün yapılan kan testinde 2.20 promil alkollü olduğu tespit edildi. Sürücüye alkollü araç kullanmaktan ceza kesilirken araç çekici marifetiyle otoparka kaldırıldı.

Alkollü sürücüden polislere tehdit
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Alkollü sürücüden polislere tehdit - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Seçmece null:
    Polis arkadaşlar ters kelepçe yapmayın hapse atıyorlar.Sarhoşta olsa o haklı... 12 5 Yanıtla
  • ismail akca:
    İçkiyi neresine içiyorsa kendini rezil etmekten başka bir şey yapmıyor. 9 0 Yanıtla
  • Kuzeyden Düşen Çığ:
    aksaray denizli bursa son yıllarda pislikte adanayla yarışır oldu. 0 0 Yanıtla
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