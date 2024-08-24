Almanya'nın Solingen kentindeki festivalde bıçaklı saldırı: 3 ölü, 8 yaralı - Son Dakika
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Almanya'nın Solingen kentindeki festivalde bıçaklı saldırı: 3 ölü, 8 yaralı

Almanya\'nın Solingen kentindeki festivalde bıçaklı saldırı: 3 ölü, 8 yaralı

Almanya'nın Solingen kentinde düzenlenen festivalde gerçekleşen bıçaklı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 5'i ağır olmak üzere 8 kişi yaralandı. Polis, saldırganı yakalamak için geniş çaplı bir operasyon başlattı.

24.08.2024 10:23  Güncelleme: 10:51
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Almanya'nın Solingen kentindeki festivalde gerçekleştirilen bıçaklı saldırıda 3 kişi hayatını kaybetti, 5'i ağır olmak üzere 8 kişi yaralandı. Polisin olay yerinden kaçan saldırganı yakalamak için başlattığı geniş çaplı operasyonu sürüyor.

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya eyaletine bağlı Solingen'de şehrin kuruluşunun 650. yıl dönümü kutlamaları kapsamında gerçekleştirilen festival kana bulandı. Bir saldırganın yerel saatle 21.45 sıralarında etraftakileri rastgele bıçaklaması sonucu 3 kişi hayatını kaybetti, 5'i ağır olmak üzere 8 kişi yaralandı. Bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edilirken, saldırgan olay yerinden kaçtı. Geniş çaplı operasyon başlatan polis, halka evde kalma ve şehir merkezinden uzak durma çağrısında bulundu. Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kolluk kuvvetlerimiz saldırganı yakalamak ve saldırının arka planını bulmak için elinden geleni yapıyor" ifadelerini kullandı. Solingen Belediye Başkanı Tim Kurzbach ise yaptığı paylaşımda, "Bu akşam Solingen'de hepimiz şok, dehşet ve büyük bir üzüntü içindeyiz. Hep birlikte şehrimin yıl dönümünü kutlamak istiyorduk, ama şimdi hayatını kaybedenlerin yasını tutmak zorundayız. Hala yaşam mücadelesi veren yaralılarımız için dua ediyorum" ifadelerini kullandı. Kuzey Ren Vestfalya Eyaleti İçişleri Bakanı Herbert Reul ise gece saatlerinde olay yerine geldi. Gazetecilere açıklamalarda bulunan Reul, "Olay yerinde gördüklerinize inanmak istemezsiniz. İç karartıcı bir durum. Düşüncelerimiz hayatını kaybedenlerin aileleri ve yaralılarla birlikte. Şu anda yapabileceğimiz tek şey, ağır yaralıların kurtulması için dua etmek" dedi.

Saldırının nedeni bilinmezken, dün başlayan ve 3 gün sürmesi planlanan "Çeşitlilik Festivali'nde" bugün ve yarın yapılacak etkinlikler iptal edildi. - SOLINGEN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Almanya'nın Solingen kentindeki festivalde bıçaklı saldırı: 3 ölü, 8 yaralı - Son Dakika

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