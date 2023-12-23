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Altındağ Karapürçek'te operasyon: 11 şüpheli tutuklandı - Son Dakika
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Altındağ Karapürçek'te operasyon: 11 şüpheli tutuklandı

Ankara'da Altındağ ilçesi Karapürçek bölgesinde düzenlenen operasyonda, çıkar amaçlı suç örgütleriyle mücadele kapsamında 11 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda uyuşturucu ve yağma suçlarına karışan şahıslar yakalandı ve çeşitli miktarda uyuşturucu madde ile silah ele geçirildi.

Altındağ Karapürçek\'te operasyon: 11 şüpheli tutuklandı
23.12.2023 - 13:22,
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Altındağ Karapürçek bölgesinde düzenlenen operasyonda, çıkar amaçlı suç örgütleriyle mücadele kapsamında 11 şüpheli tutuklandı.

Ankara'da Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, çıkar amaçlı suç örgütleri ile mücadele kapsamında Altındağ ilçesi Karapürçek bölgesinde gerçekleştirdiği operasyonlarda Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda, bölgede 'Yağma', 'Uyuşturucu İmal ve Ticareti' suçlarına karşı gerçekleştirilen operasyonlarda 4 ayrı yağma suçu ve 9 ayrı uyuşturucu madde ticareti suçundan 7 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 35.72 gram eroin, 1.15 gram kokain, 9.1 gram metamfetamin, 4 gram esrar, 5 adet uyarıcı hap, 2 adet uyuşturucu madde kullanımında kullanılan PAYP, 1 adet tabanca, 1 adet şarjör ve 8 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şüpheli şahıs, yapılan işlemlerin ardından tutuklandı.

Operasyonun devamında diğer şüphelilerin de yakalanması için çalışmalarını sürdüren ekipler, 19 Aralık 2023 tarihinde Altındağ Karapürçek bölgesinde 12 adrese eş zamanlı olarak operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda 8 şüpheli şahıs daha yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, 3 adet av tüfeği, 5 adet kartuş ve 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden M. E., İ.A., Ö.K. ve T.C., gerekli adli işlemlerin tamamlanmasının ardından 21 Aralık 2023 tarihinde tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Altındağ Karapürçek'te operasyon: 11 şüpheli tutuklandı - Son Dakika


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