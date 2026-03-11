Alzheimer Hastası Kayıp Adam Ölü Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Alzheimer Hastası Kayıp Adam Ölü Bulundu

Alzheimer Hastası Kayıp Adam Ölü Bulundu
11.03.2026 03:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gümüşhane'de kayıp ihbarı yapılan 68 yaşındaki Adnan Kutlutan, Harşit Çayı'nda ölü bulundu.

Gümüşhane'de ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu alzheimer hastası 68 yaşındaki Adnan Kutlutan, Harşit Çayı'nda ölü olarak bulundu.

Olay, gece saatlerinde Gümüşhane'nin Bağlarbaşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre annesi ve kız kardeşiyle birlikte yaşadığı öğrenilen Adnan Kutlutan (68), gece saatlerinde evden çıktıktan sonra kendisinden bir daha haber alınamadı. Ailesinin durumu polis ekiplerine bildirmesi üzerine bölgede arama çalışması başlatıldı. Polis ekiplerinin yaptığı aramada yaşlı adamın Harşit Çayı kenarında cansız bedeni bulundu. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekiplerin çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan ve bekar olduğu öğrenilen Kutlutan'ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Gümüşhane Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. - GÜMÜŞHANE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Gümüşhane, Güvenlik, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Alzheimer Hastası Kayıp Adam Ölü Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump’tan yeni mesaj: İran bunu yaparsa 20 kat daha sert vururuz Trump'tan yeni mesaj: İran bunu yaparsa 20 kat daha sert vururuz
Katibe adliye odasında aşk şantajı Birlikte oldukları anları gizlice kaydedip... Katibe adliye odasında aşk şantajı! Birlikte oldukları anları gizlice kaydedip...
Ramazan iddiaları sonrası Celal Karatüre sessizliğini bozdu Ramazan iddiaları sonrası Celal Karatüre sessizliğini bozdu
ABD övündü, Arakçi teşekkür edip füze tehdidi yağdırdı ABD övündü, Arakçi teşekkür edip füze tehdidi yağdırdı
Ülkeyi karıştıran görüntü Herkes aynı yorumu yapıyor Ülkeyi karıştıran görüntü! Herkes aynı yorumu yapıyor
Herkes ekran başına Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor Herkes ekran başına! Şampiyonlar Ligi heyecanı başlıyor

01:01
Bayern Münih Atalanta’yı yenmedi adeta rencide etti
Bayern Münih Atalanta'yı yenmedi; adeta rencide etti
00:12
Yasak aşk iddiasında vali yardımcısı görevden uzaklaştırıldı
Yasak aşk iddiasında vali yardımcısı görevden uzaklaştırıldı
23:28
Kırgınlıklar unutuldu Galatasaray-Liverpool maçına damga vuran kare
Kırgınlıklar unutuldu! Galatasaray-Liverpool maçına damga vuran kare
22:51
Trump: İran Hürmüz’e mayın yerleştirdiyse sonuçlar hiç görülmemiş seviyede olacak
Trump: İran Hürmüz'e mayın yerleştirdiyse sonuçlar hiç görülmemiş seviyede olacak
22:41
İbrahim Hacıosmanoğlu’nun aylar önce Liverpool için söylediği sözler maç biter bitmez gündem oldu
İbrahim Hacıosmanoğlu'nun aylar önce Liverpool için söylediği sözler maç biter bitmez gündem oldu
22:38
Pentagon, savaşın başından bu yana yaralanan ABD askeri sayısını açıkladı
Pentagon, savaşın başından bu yana yaralanan ABD askeri sayısını açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.03.2026 04:16:32. #.0.5#
SON DAKİKA: Alzheimer Hastası Kayıp Adam Ölü Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.