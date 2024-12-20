Amasya'da Deprem Tatbikatı Gerçeği Aratmadı - Son Dakika
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Amasya'da Deprem Tatbikatı Gerçeği Aratmadı

Amasya'nın Taşova ilçesinde 7.2 şiddetindeki bir deprem senaryosu ile tatbikat yapıldı. AFAD ve çeşitli kurumların katılımıyla gerçekleştirilen tatbikat, toplumsal farkındalığı artırmayı amaçladı.

20.12.2024 20:01
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Amasya'daki deprem tatbikatı gerçeği aratmadı

AMASYA - Amasya'nın Taşova ilçesinde deprem tatbikatı yapıldı. 20 Aralık 1942'te saat 17: 03'te merkez üssü Tokat'ın Niksar ve Erbaa ilçeleri olan 7 şiddetindeki depremin 82. yıldönümü dolayısıyla bölge çapında düzenlenen tatbikat Amasya'nın Taşova ilçesinde de uygulandı.

Erbaa'ya komşu olan Amasya'nın Taşova ilçesi merkezinde de senaryo gereği 7.2 şiddetinde deprem yaşandı. Verilen alarm ile AFAD, acil sağlık, polis, jandarma, itfaiye, hava ve kara askeri birlikleri, UMKE, Kızılay gibi birçok kurum sahada tarama faaliyetleri gerçekleştirdi. Ekipler, senaryo gereği yıkılan binada arama kurtarma çalışması yürüttü. Yaralılar ve hayatını kaybeden vatandaşlar enkazdan çıkarıldı.

"Bu tür tatbikatlar toplumsal farkındalık açısından kıymetli"

Tatbikatın ardından açıklama yapan Amasya Valisi Önder Bakan, "Bu tatbikat da biz, silahlı kuvvetlerimiz, yerel yönetimlerimiz bütün kamu kurum ve kuruluşlarımız AFAD koordinasyonunda işbirliği yaparak sivil toplum kuruluşlarımızı da bir araya alarak bir afet anında, bir deprem anında en güzel şekilde yerimizi aldık. Tam saatinde ve zamanında yerine getirdik" dedi. Tatbikatların önemine değinen Bakan, "Gerçekten bu tür tatbikatlar toplumsal farkındalık açısından hem de bizim yeniden sürekli zihninizi tazeleyip bu organizasyonu yapabilme açısından çok kıymetliydi. Rabbim inşallah bize bu afetleri göstermez. Ama olduğu zamanda da hazır olmak için bunların gerekliliğine inanıyorum" diye konuştu.

Deprem tatbikatını Garnizon Komutanı Tuğgeneral Kemal Çakıroğlu, Amasya Belediye Başkanı Turgay Sevindi, Taşova Kaymakamı Salih Kartal ve diğer yetkililer de izledi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Amasya'da Deprem Tatbikatı Gerçeği Aratmadı - Son Dakika

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