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Amasya'da operasyonda 83 tarihi eser ele geçirildi

AMASYA - Amasya'da polisin düzenlediği operasyonda bir evde yapılan aramada Roma, Bizans ve Osmanlı dönemlerine ait olduğu değerlendirilen parçalarında yer aldığı toplamda 83 tarihi eser ele geçirildi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Amasya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Tatar köyünde yaşayan şüpheli T.G.'nin tarihi eser niteliği taşıyan eserleri pazarlamaya çalıştığı bilgisi alındı.

Şahsın evinde yapılan aramalarda 2 adet detektör, 12 adet sikke olduğu değerlendirilen madeni para ile 71 parça tarihi eser olduğu değerlendirilen farklı obje ele geçirildi. T.G ile birlikte tarihi eserleri pazarlamaya çalıştığı anlaşılan M.D. isimli şahıs hakkında 2863 Sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında tahkikata başlanıldığı bildirildi.