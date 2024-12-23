Ambulans Helikopter Kazasında İki Sağlık Çalışanı Hayatını Kaybetti

3.Sayfa

Muğla'da ambulans helikopterin düşmesi sonucu hayatını kaybeden Dr. Cengiz Coşkun ve ATT Selçuk Saykal toprağa verildi. Oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılan anne, "Kalk ne olur ölmedim de" diyerek gözyaşı döktü.

Menteşe ilçesinde dün Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarparak düşen Sağlık Bakanlığı'na ait ambulans helikopterde hayatını kaybeden Dr. Cengiz Coşkun ve ATT Selçuk Saykal için Kurşunlu Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Coşkun ve Saykal'ın Türk bayrağına sarılı naaşlarına sarılan yakınları uzun süre gözyaşı döktü. ATT Selçuk Saykal'ın annesi Fadegül Keskin oğlunun tabutuna sarılarak, "Kalk ne olur ölmedim de", "Kaldırın benim çocuğumu, ölmedi ben gördüm. Ne acılar verdin bana Selçuk" diyerek feryat etti. Gözü yaşlı anneyi yakınları teselli etti. Kurşunlu Mezarlık Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Coşkun ve Saykal'ın cenazeleri toprağa verildi.

Cenaze törenine; Sağlık Bakan Yardımcısı Halim Özçevik, Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, İl Jandarma Komutanı Tarık Hekimoğlu, Sahil Güvenlik Grup Komutanı Tolga Coşkun, AK Parti Antalya Milletvekili İbrahim Ethem Taş, CHP Antalya Milletvekilleri Cavit Arı, Sururi Çorabatır, AK Parti Antalya İl Başkanı Ali Çetin, CHP Antalya İl Başkanı Nail Kamacı ile çok sayıda sağlık çalışanı ve yakınları katıldı. - ANTALYA