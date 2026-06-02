İntihar edecekken ikna edildi, polisin elinden kaçıp dakikalarca gazeteciyi kovaladı

02.06.2026 00:24  Güncelleme: 00:26
Aksaray'da balkona çıkıp intihar girişinde bulunan 17 yaşındaki genç, polis ekiplerince ikna edildi. Ancak ambulansa bindirilen genç, bir andan ambulansın kapısından fırlayıp küfürler ederek gazeteciye saldırdı. O anlar anbean gazetecinin kamerasına yansırken, polisin elinden de kurtulan genç, uzun süre gazeteciyi kovaladı.

Aksaray’da merkez ilçeye bağlı Yavuz Sultan Selim Mahallesi’nde 17 yaşındaki Y.T., bilinmeyen bir nedenle 4. katta ailesiyle birlikte yaşadığı dairenin balkonuna çıkarak intihar girişiminde bulundu.

POLİS EKİPLERİNCE İKNA EDİLDİ

Çocuğun ailesi hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri balkonun altında havalı atlama yatağı açtı. Sağlık ekiplerinin hazır beklediği intihar girişiminde polis ekipleri çocuğu kısa sürede ikna ederek balkondan aldı.

AMBULANSTAN FIRLAYIP GAZETECİYE SALDIRDI

Sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ambulansa bindirilen genç, ambulansın arka kapısından küfrederek gazetecinin üzerine atladı. Kamerası yere düşen gazeteci olay yerinden kaçmaya çalışırken, polisin elinden kurtulan genç, gazetecinin peşini bırakmadı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Çocuğun saldırı ve kovalama anları anbean gazetecinin kamerasına yansıdı. Gazeteci polis aracına bindirilirken, polisin biber gazlı müdahalesiyle genç tekrar yakalanarak ambulansa alındı. Olayla ilgili Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca tahkikat başlatıldı. 

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Aksaray, Polis, Yaşam, Son Dakika

