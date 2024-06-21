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Anız yangınına çocuklar müdahale etti

ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde çıkan anız yangınına çocuklar müdahale ederek söndürmeye çalıştı.

Edinilen bilgiye göre yangın, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Aligör kırsal Mahallesinde yaşandı. Evlerinin yakınındaki bir tarlada yangın çıktığını gören 11 yaşındaki 2 çocuk, ailelerinin kontrolünde tarlaya gidip alevleri söndürmeye çalıştı. Ellerine aldıkları çalılarla alevlere müdahale eden çocuklar, daha fazla ilerlemesini engelledi.

Tarlaların yakıldığını söyleyen 11 yaşındaki Rojava Tekçe, " Burada gördüğünüz gibi tarlalarımızı yakıyorlar. Toprağımızı, canlılarımızı öldürüyorlar "dedi.

Tarla sahibinin ateşe verdiğini söyleyen 11 yaşındaki Yusuf Tekçe ise, "Bu tarlanın sahibi tarlasını yakmış ve bir sürü canlı ölmüş. Biz de yanına gideceğiz. Tarlanızı yakmayın" diye konuştu.