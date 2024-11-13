Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) kamuoyunda büyük tepki çeken konserler ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Başsavcılık, soruşturma için İçişleri Bakanlığı'ndan izin istedi. - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) kamuoyunda büyük tepki çeken konserler ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma... - Son Dakika
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