3.Sayfa

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin (ABB) kamuoyunda büyük tepki çeken konserler ile ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Başsavcılık, soruşturma için İçişleri Bakanlığı'ndan izin istedi. - ANKARA