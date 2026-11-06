Ankara Çankaya\'da kontrolden çıkan kamyon servis ve taksiye çarptı, 4 yaralı.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde freni boşalan hafriyat kamyonu, yokuş aşağı kontrolden çıkarak okul servisi ve taksiye çarptı. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, Ankara'nın Çankaya ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre freni boşalan kamyon, yokuş aşağı kontrolden çıkarak Dikmen Caddesi'nde seyir halinde bulunan okul servisi ve ticari taksiye çarptı. Kamyon, ardından yol kenarında bulunan ATM'lere çarparak durabildi. Kazada, bir yayanın da aralarında bulunduğu 4 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan yaralılar, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından kamyon ve kazaya karışan araçlar yoldan kaldırılırken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

"Freni boşalmış kanyon, yukarıdan korna çalarak iniyordu"

Hafriyat kamyonunun yokuş aşağı inerken korna çalarak ilerlediğini aktaran Oktay Kanalmaz, "Freni boşalmış kanyon yukarıdan korna çalarak iniyordu. Sol tarafa dönen servise çarpıktan sonra ATM'ye çarptı. Direk dibinde yaya vardı, o da hafif yaralandı. Servis şoförü ile servisteki kadının durumu biraz ağırmış. Toplam 4 yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı" dedi.

Yaralılara, çevredeki bir hastanede görev yapan doktorlar tarafından hemen müdahale edildiğini belirten Behsat Koca, "Eczanede çalışırken korna sesi gelince hemen kaza yerine gittim. ATM'den para çeken yaya kaçamadığı için yaralanmış. İtfaiye ve sağlık ekipleri gelince yaralılar çıkartıldı. Yaralılara müdahale ettim, yakındaki hastaneden gelen doktorlarda müdahale etti. Toplam 4 yaralı vardı, inşallah korkulacak bir şey yoktur" diye konuştu.