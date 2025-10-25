Ankara'da Alkol Zehirlenmesi: 1 Çocuk Hayatını Kaybetti - Son Dakika
3.Sayfa

Ankara'da Alkol Zehirlenmesi: 1 Çocuk Hayatını Kaybetti

Ankara\'da Alkol Zehirlenmesi: 1 Çocuk Hayatını Kaybetti
25.10.2025 22:34
14 ve 16 yaşındaki kız çocukları alkol zehirlenmesi sonucu hastaneye kaldırıldı, biri hayatını kaybetti.

Ankara'da kayıp olarak aranan ve kullandıkları alkollü içkiden dolayı zehirlendiği iddia edilen 14 ve 16 yaşındaki kız çocuklarından biri hayatını kaybederken, entübe edilen diğer çocuğun hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

ALKOL İÇTİKTEN SONRA RAHATSIZLANDILAR

İddiaya göre, ailelerinin bir süredir haber alamadığı ve kayıp ihbarında bulunduğu 16 yaşındaki E.K.E.A. ile 14 yaşındaki arkadaşı H.K., 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak alkol kullandıklarını ve rahatsızlandıklarını söyledi.

Ankara'da Alkollü İçki Zehirlenmesi: 14 ve 16 Yaşındaki Kızlar Arasında Kayıp ve Ölüm

ÇOCUKLARDAN BİRİ HAYATINI KAYBETTİ, DİĞERİ ENTÜBE EDİLDİ

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri çocukları parkta baygın halde buldu. Ambulansla hastaneye sevk edilen kız çocuklarından H.K. müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Bilinci kapalı olan ve entübe edilen arkadaşı E.K.E.A.'nın ise hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi. Polis ekiplerince olayla ilgili soruşturmanın devam ettiği aktarıldı.

Kaynak: İHA

