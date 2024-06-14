Ankara'da Bayram Trafiği Denetimleri Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Ankara'da Bayram Trafiği Denetimleri Başladı

Ankara'da Kurban Bayramı tatili boyunca trafik denetimleri artırıldı. Yaklaşık 18 bin 657 polis, şehrin tüm giriş ve çıkışlarında uygulama noktaları oluşturarak denetimler yapacak. Ekipler, trafikte herhangi bir olumsuz durumun yaşanmaması için kontrollerini sürdürecek.

14.06.2024 14:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da bayram trafiği denetimleri başladı. Kentte görevlendirilen yaklaşık 18 bin 657 polis, 15-24 Haziran tarihlerini kapsayan Kurban Bayramı tatili boyunca mesai yapacak.

Yarın başlayacak Kurban Bayramı tatili dolayısıyla başkentte trafik denetimleri artırıldı. Ankara Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme ve Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 gün sürecek tatil nedeniyle şehrin tüm giriş ve çıkışlarında uygulama noktaları oluşturarak denetimler yapacak. Yaklaşık 18 bin 657 polisle gerçekleştirilen denetimlerde ekipler kontrollerini yaparak trafikte herhangi bir olumsuz durumun yaşanmamasına yardımcı olacak. - ANKARA

Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, trafik, Ankara, Tatil, Güvenlik, Trafik, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Bayram Trafiği Denetimleri Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:35 İstanbul’da ölümlü kazaya karıştıktan sonra ABD’ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı İstanbul'da ölümlü kazaya karıştıktan sonra ABD'ye kaçan Eylem Tok ve oğlu yakalandı
17:19 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi’nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde yanına gelen Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile görüştü
16:57 Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi’nde ABD Başkanı Biden ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan, G-7 Zirvesi'nde ABD Başkanı Biden ile görüştü
16:45 Aydın’da orman yangınına müdahale eden uçak Bafa Gölü’ne düştü Aydın'da orman yangınına müdahale eden uçak Bafa Gölü'ne düştü
14:17 Adliyedeki tuvalet krizi cumhuriyet başsavcısını görevinden etti Adliyedeki tuvalet krizi cumhuriyet başsavcısını görevinden etti
17:58 Borussia Dortmund’un yeni teknik direktörü Nuri Şahin oldu Borussia Dortmund'un yeni teknik direktörü Nuri Şahin oldu
17:19 Zam oranlarında hesaplar değişti Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak Zam oranlarında hesaplar değişti! Memur ve emekli temmuzda ne kadar zam alacak?
17:02 Galatasaray peşindeydi Fenerbahçe Batshuayi için kararını verdi Galatasaray peşindeydi! Fenerbahçe Batshuayi için kararını verdi
16:52 Mayıs ayında kartlı ödemeler 1.3 trilyon liraya ulaştı Mayıs ayında kartlı ödemeler 1.3 trilyon liraya ulaştı
16:49 Barış Arduç ve Hande Erçel aynı filmde İlk fotoğraflar geldi Barış Arduç ve Hande Erçel aynı filmde! İlk fotoğraflar geldi
16:48 Ankara’yı sağanak yağış ve dolu vurdu Yollar göle döndü, ağaçlar devrildi Ankara'yı sağanak yağış ve dolu vurdu! Yollar göle döndü, ağaçlar devrildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2024 18:40:14. #1.11#
SON DAKİKA: Ankara'da Bayram Trafiği Denetimleri Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement