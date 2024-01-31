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Ankara'da bir grup marketi bastı: 1 ölü, 2 yaralı

ANKARA - Ankara'da 10 kişilik olduğu iddia edilen bir grup, husumetli olduğu market sahibi S.İ.'nin dükkanını bastı. Çıkan arbedede bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Olay, Keçiören'in Yükseltepe Mahallesi Karakeçili Caddesinde meydana geldi. İddiaya göre market sahibi S.İ., dükkana alışveriş yapmak için gelen iki kadın ile tartıştı. Bunun üzerine kadınlar yakınlarına haber verdi. Haberi alan yakınları yaşanan olaydan bir gün sonra markete 2 arabanın içerisinde geldi. Market sahibi S.İ. ile grup arasında söz konusu durum ile ilgili tartışma çıktı. Çıkan tartışma arbedeye dönüştü. Bağrışma seslerini duyan çevre esnaf sakini, olay yerine polis ve sağlık ekiplerini çağırdı. Sağlık ekiplerinin ilk belirlemelerine göre bir kişi öldü 2 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Görgü tanığı bir vatandaş ise yaptığı konuşmada, marketten çığlık seslerinin duyduğunu belirtti.

Polis olay sonrası toplamda 6 kişiyi gözaltına aldı. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.