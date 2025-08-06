Ankara'da Boşanma Aşamasında Kadın Bıçakla Öldürüldü - Son Dakika
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Ankara'da Boşanma Aşamasında Kadın Bıçakla Öldürüldü

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Ankara\'da Boşanma Aşamasında Kadın Bıçakla Öldürüldü
06.08.2025 14:20  Güncelleme: 14:34
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Ankara\'da Boşanma Aşamasında Kadın Bıçakla Öldürüldü
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Boşanma aşamasındaki kocasının bıçaklı saldırısına uğrayan Saliha Akkaş, hastanede yaşamını yitirdi.

TBMM'de CHP grubunda idari personel olarak çalışan Saliha Akkaş, boşanma aşamasında olduğu eşi tarafından evinde saldırıya uğrayarak hayatını kaybetti. Saliha Akkaş'ı bıçakla katleden Salih Akkaş da yaşamına son verdi.

DEFALARCA EŞİNİ BIÇAKLAYIP KENDİNİ ASTI

Olay, 4 Ağustos akşamı Çankaya ilçesi Güvenlik Caddesi'ndeki bir apartman dairesinde meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Salih Akkaş boşanma aşamasındaki eşi Saliha Akkaş'ın yaşadığı eve geldi. İkili arasında çıkan tartışmanın kısa sürede alevlenmesi üzerine cinnet getiren Salih Akkaş, eşinin boğazını kesip 40'ı aşkın bıçak darbesiyle ağır yaraladı. Daha sonra ise kendisini tavana iple asarak intihar etti. İhbar üzerine adrese sevk edilen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı kadın hastaneye nakledilirken, Salih Akkaş'ın cenazesi ise Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Vücudunun farklı yerlerinden bıçaklanan TBMM personeli Saliha Akkaş, 2 gündür tedavi gördüğü hastanede müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazesi Adli Tıp Kurumuna götürülen Saliha Akkaş'ın memleketi Bingöl'de defnedileceği öğrenildi. Adli Tıp Kurumunda cenazeyi teslim almak için bekleyen Akkaş'ın yakınları ise fenalık geçirdi.

Ankara'da Boşanma Aşamasındaki Kadına Bıçaklı Saldırı: 2 Gün Yaşadıktan Sonra Hayatını Kaybetti

BALKONA ÇIKIP YARDIM İSTEMİŞ

Saliha Akkaş'ın komşuları da büyük üzüntü yaşadı. Mahalledeki markette çalışan Hamide Gülüş, Saliha Akkaş'ın olay sırasındaki çığlıklarına şahit olduğunu söyleyerek, "Balkondan sesler geldi; 'imdat, polis, ambulans' diye. Balkona düşmüş zaten. Sonra polis, ambulans falan geldi, müdahale ettiler. Kalp masajı yapıldı. 37 yerinden bıçaklamış. Çok kötüydü, kanlar içindeydi. Kötü bir durum. Bitmiyor, hiç bitmiyor, hiçbir şekilde bitmiyor. Kadın bize geliyordu, sürekli alışveriş yapıyordu. Adam da işsiz diye duymuştuk. Boşanma aşamasındaymış. Adam zaten o gün bizden alışveriş yapmıştı, sigara sormuştu" dedi.

Ankara'da Boşanma Aşamasındaki Kadına Bıçaklı Saldırı: 2 Gün Yaşadıktan Sonra Hayatını Kaybetti
Saliha Akkaş

KAPIYI AÇAR AÇMAZ SALDIRMIŞ

Olayla ilgili konuşan komşulardan Lütfiye Aslan, "Saldırgan adam kapının önüne gelmiş. Kadın kapıyı açınca saldırıya uğramış. Birkaç yerinden bıçaklanmış. Kadın balkona çıkıp yardım istemiş. Kocası da kendisini asarak intihar etmiş. Ölen kadın Meclis personeliymiş" dedi.

Ankara'da Boşanma Aşamasındaki Kadına Bıçaklı Saldırı: 2 Gün Yaşadıktan Sonra Hayatını Kaybetti

Komşulardan Öznur Özkartal ise, "Arkadaşımız yaklaşık 40 kez vahşice bıçaklanarak öldürülmüş. Bu olayların ne zaman son bulacağını bilmiyoruz. Kadın balkona çıkıp yardım istemiş, o sırada fenalaşmış. Eşi de içeride kendisini asmış. Bu bir aile dramıdır. Bina da boş olduğu için sanıyorum ki yardım çığlıklarını kimse duymamış" diye konuştu.

UZAKTAŞTIRMA KARARI İHLAL ETMİŞ

Öte yandan, Salih Akkaş'ın aile içi konulardan dolayı hakkında iki farklı dosya bulunduğu ve verilen 6 aylık uzaklaştırma kararını yakın zamanda ihlal ettiği öğrenildi. 20 yılı aşkın süredir evli olan Akkaş çiftinin 2 erkek çocukları da olduğu aktarıldı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Ankara'da Boşanma Aşamasındaki Kadına Bıçaklı Saldırı: 2 Gün Yaşadıktan Sonra Hayatını Kaybetti
Salih Akkaş
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Ankara'da Boşanma Aşamasında Kadın Bıçakla Öldürüldü - Son Dakika

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