Ankara'da Feci Kaza: Sürücü Hayatını Kaybetti

3.Sayfa

Direğe çarpan otomobilin sürücüsü hayatını kaybetti

ANKARA - Ankara'da direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü refüjdeki direğe çarparak hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, A.C. yönetimindeki 06 DZK 295 plakalı otomobil, Çankaya ilçesi Mevlana Bulvarı'ndan İnönü Bulvarı'na dönerken virajı alamayarak refüjdeki direğe çarptı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. 112 Acil Servis ekiplerinin yaptıkları ilk kontrolde A.C.'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Polis kazayla ilgili inceleme başlattı.